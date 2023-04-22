Samsung активувала в Galaxy Watch 5 і Galaxy Watch 5 Pro датчик температури тіла для відстеження циклів

Компанія Samsung, через дев'ять місяців після релізу Galaxy Watch 5 і Galaxy Watch 5 Pro, активувала в годиннику датчик температури тіла.

Корейський виробник сертифікував функцію в лютому та от зараз її вже можуть використовувати власники годинників у Південній Кореї, США, Великій Британії, Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Кіпрі, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Греції, Угорщині, Ісландії, Ірландії, Італії, Латвії, Литві, Люксембурзі, Нідерландах, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині, Словенії, Іспанії, Швеції та Швейцарії.

За допомогою сенсора температури власники Galaxy Watch 5 і Galaxy Watch 5 Pro зможуть точніше відстежувати менструальні цикли. До речі, нову функцію розробили спільно з компанією Natural Cycles.