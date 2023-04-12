OPPO Find X6 Pro - найкращий у світі камерофон за версією DxOMark

OPPO Find X6 Pro - тепер не лише найпродуктивніший флагман за версією AnTuTu. Смартфон очолив рейтинг найкращих камерофонів DxOMark.

Для початку нагадаємо, що OPPO Find X6 Pro обладнаний трьома камерами на 50 МП і може знімати відео в 4K UHD при 60 FPS. Як завжди, фахівці DxOMark тестували відео в 4K UHD при 30 FPS.

Головна камера обладнана сенсором оптичного формату 1" і має оптичну стабілізацію зображення. Об'єктив отримав апертуру f/1,8. В ультраширококутній камері та телеоб'єктиві встановлені датчики зображення оптичного формату 1/1,56". Перископічна оптика забезпечує зум близько 3x без втрати якості.

Попри те, що OPPO Find X6 Pro став лідером рейтингу, він зміг здобути найкращий результат лише за кількома параметрами - текстури на фото (118 балів), боке (80 балів) і текстури на відео (118 балів). Зум оцінили у 154 бали, фотоможливості загалом - у 153 бали, а відео - у 148 балів.

Із загальним результатом 153 пункти OPPO Find X6 Pro розташувався на першій позиції, обійшовши Honor Magic 5 Pro (152 пункти). Торішній флагман OPPO Find X5 Pro посідає 31-е місце з результатом 130 балів.