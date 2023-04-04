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АНАЛІТИКА

OPPO Find X6 Pro став найпотужнішим смартфоном у світі - але він лише на 30% продуктивніший, ніж Redmi Note 12 Turbo за $290

12:43 04.04.2023 |

Новини IT

 

Різниця в продуктивності між флагманами та дешевими смартфонами наближається до нуля. Найпотужнішою моделлю у світі став OPPO Find X6 Pro, але він лише на 30% перевершує Redmi Note 12 Turbo.


OPPO Find X6 Pro набрав понад 1,3 млн балів за підсумками тестів у березні 2023 року. Він приблизно на 2000 і 3000 пунктів обійшов nubia Red Magic 8 Pro+ та OnePlus 11 відповідно. Четверте місце посів vivo X90 Pro+ з результатом майже 1,3 млн балів.

П'ятірку замкнув OPPO Find X6. Він став єдиним смартфоном у рейтингу на процесорі Dimensity 9200. Усі інші моделі обладнані чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. У другій половині рейтингу розташувалися iQOO 11 Pro, iQOO 11, Redmi 60 Pro, nubia Z50 Ultra та Xiaomi 13.

OPPO Find X6 Pro став найпотужнішим смартфоном у світі - але він лише на 30% продуктивніший, ніж Redmi Note 12 Turbo за $290

 

Нагадаємо, що Redmi Note 12 Turbo став найкращим смартфоном у середньому класі з результатом понад 960 000 балів. При цьому його вартість становить $290, а Find X6 Pro обійдеться мінімум у $870. Однак, у флагмана OPPO є низка інших бонусів, включно з 3K-дисплеєм та основною камерою з роздільною здатністю 50 МП + 50 МП + 50 МП.
 

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