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Redmi Note 12 Turbo став найпотужнішим у світі смартфоном середнього рівня
12:28 04.04.2023 |
Як і очікувалося, анонсований минулого тижня Redmi Note 12 Turbo став найпотужнішим у світі смартфоном середнього класу за версією AnTuTu. Однак його результат виявився трохи нижчим від заявленого на презентації.
Redmi Note 12 Turbo обладнаний 4-нм процесором Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2. На презентації компанія заявила, що смартфон набирає в AnTuTu понад 1 млн пунктів. При цьому результат у березневих тестах склав 966 220 балів.
Приблизно 100 000 пунктів лідеру поступився vivo S16 Pro. Слідом ідуть iQOO Neo 7 SE і Redmi K60E. Усі три смартфони обладнані процесором Dimensity 8200. Одна з модифікацій OnePlus Ace замкнула першу п'ятірку, а інша відкрила другу половину рейтингу. Вони працюють на чипі Dimensity 8100-Max.
OPPO Reno 8 Pro+ 5G розташувався на сьомій позиції, обійшовши realme GT Neo 3. Замкнули десятку моделі vivo S15 Pro vivo та Redmi Note 11T Pro+. Зазначимо, що всі смартфони в списку змогли набрати понад 800 000 балів.
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