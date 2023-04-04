Redmi Note 12 Turbo став найпотужнішим у світі смартфоном середнього рівня

Як і очікувалося, анонсований минулого тижня Redmi Note 12 Turbo став найпотужнішим у світі смартфоном середнього класу за версією AnTuTu. Однак його результат виявився трохи нижчим від заявленого на презентації.





Redmi Note 12 Turbo обладнаний 4-нм процесором Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2. На презентації компанія заявила, що смартфон набирає в AnTuTu понад 1 млн пунктів. При цьому результат у березневих тестах склав 966 220 балів.

Приблизно 100 000 пунктів лідеру поступився vivo S16 Pro. Слідом ідуть iQOO Neo 7 SE і Redmi K60E. Усі три смартфони обладнані процесором Dimensity 8200. Одна з модифікацій OnePlus Ace замкнула першу п'ятірку, а інша відкрила другу половину рейтингу. Вони працюють на чипі Dimensity 8100-Max.

OPPO Reno 8 Pro+ 5G розташувався на сьомій позиції, обійшовши realme GT Neo 3. Замкнули десятку моделі vivo S15 Pro vivo та Redmi Note 11T Pro+. Зазначимо, що всі смартфони в списку змогли набрати понад 800 000 балів.