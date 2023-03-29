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Redmi Note 12 Turbo - Snapdragon 7+ Gen 2, 120-Гц дисплей OLED, до 1 ТБ пам'яті та 64-МП камера з OIS за ціною від $290

13:29 29.03.2023 |

Новини IT

Redmi Note 12 Turbo - Snapdragon 7+ Gen 2, 120-Гц дисплей OLED, до 1 ТБ пам'яті та 64-МП камера з OIS за ціною від $290

 

Компанія Xiaomi анонсувала ще один смартфон у рамках серії Redmi Note. Новинка називається Redmi Note 12 Turbo.

Redmi Note 12 Turbo - Snapdragon 7+ Gen 2, 120-Гц дисплей OLED, до 1 ТБ пам'яті та 64-МП камера з OIS за ціною від $290

 

Redmi Note 12 Turbo обладнаний панеллю Full HD+ з частотою оновлення кадрів 120 Гц і підтримкою HDR10+. В основу покладено матрицю OLED діагоналлю 6,67". Це чудова риса всіх моделей нового покоління. При цьому сканер відбитків пальців встановлений збоку.

 

Серцем смартфона стала однокристальна система Snapdragon 7+ Gen 2. Мобільний чип виготовлений із застосуванням технології 4 нм. З його допомогою Redmi Note 12 Turbo зміг набрати понад 1 млн балів у бенчмарку AnTuTu.

 

Топова версія новинки отримала 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 1 ТБ. Це рекорд для смартфонів бренду Redmi. Також у продажу з'являться модифікації з 6/8 ГБ ОЗП і сховищем місткістю 125-512 ГБ.

На тильному боці Redmi Note 12 Turbo встановлено потрійну основну камеру з системою оптичної стабілізації, підтримкою технологій In-Sensor Zoom і Imaging Brain 2.0, вінцем якої став 64-МП модуль. Роздільну здатність інших сенсорів і селфі-камери компанія чомусь не розкрила.

 

Ємність вбудованого акумулятора в Redmi Note 12 Turbo склала 5000 мАг. Він отримав підтримку швидкої зарядки потужністю 67 Вт. Новинка має USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, роз'єм для навушників, стереодинаміки з сертифікацією Hi-Res і Dolby Atmos. Програмною платформою слугує прошивка MIUI 14 на базі операційної системи Android 13.


Вартість Redmi Note 12 Turbo в модифікаціях 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ і 16/1024 ГБ склала $290, $320, $350 і $405 відповідно. Продажі почнуться 1 квітня. Перші покупці зможуть заощадити $15-30 залежно від комплектації. Смартфон з'явиться на ринку в білому, чорному і синьому кольорах корпусу.
За матеріалами: gagadget.com
 

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