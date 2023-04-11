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Alibaba офіційно представив свою модель штучного інтелекту Tongyi Qianwen
14:14 11.04.2023 |
Китайський технологічний гігант Alibaba Group Holding у вівторок, 11 квітня, продемонстрував свою генеративну модель штучного інтелекту Tongyi Qianwen і заявила, що найближчим часом вона буде інтегрована в усі додатки компанії.
Про це повідомляє Reuters.
Під час відзнятої демонстрації велика мовна модель ШІ під назвою Tongyi Qianwen, що означає "правда з тисячі запитань", складала листи-запрошення, планувала маршрути поїздок і консультувала покупців щодо того, яку косметику варто придбати.
Спочатку Tongyi Qianwen буде інтегровано в DingTalk, додаток Alibaba для обміну повідомленнями на робочому місці. Його можна буде використовувати для підсумовування нотаток зустрічей, написання електронних листів і проєктів ділових пропозицій. Також технологія буде додана до голосового помічника Alibaba Tmall Genie.
"Ця технологія внесе значні зміни в те, як ми виробляємо, як ми працюємо та як ми живемо", - сказав генеральний директор Деніел Чжан під час прямої трансляції події.
Він додав, що моделі штучного інтелекту, такі як Tongyi Qianwen зроблять ШІ більш популярним у майбутньому.
Хмарний підрозділ китайського інтернет-гіганта планує відкрити Tongyi Qianwen для клієнтів, щоб вони могли створювати власні індивідуальні великі мовні моделі.
У проєкті правил, опублікованому Управлінням кіберпростору Китаю, йдеться, що країна підтримує інновації та популяризацію технології, але створюваний контент повинен відповідати "основним соціалістичним цінностям", а також законам про безпеку даних і захист особистої інформації.
Порушники цих правил можуть зіткнутися зі штрафом або кримінальним розслідуванням.
Запропоновані правила, відкриті для громадського обговорення до 10 травня, з'явилися в той момент, коли уряди в усьому світі шукають, як найкраще регулювати генеративну технологію штучного інтелекту, яка викликала велику стурбованість щодо її етичних наслідків, а також її впливу на національну безпеку, робочі місця та освіту.
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