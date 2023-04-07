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Alibaba пропонує бізнесу протестувати свій чат-бот Tongyi Qianwen AI – ЗМІ
20:10 07.04.2023 |
Китайський технологічний гігант Alibaba шукає компанії для тестування власного інструменту штучного інтелекту - чат-бот Tongyi Qianwen AI.
Про це пише Reuters із посиланням на видання STAR Market Daily.
Alibaba відкрила реєстрацію для бізнесу для проведення тестування свого сервісу, пише STAR Market, не уточнюючи подробиць.
Джерело, близьке до цього питання, підтвердило агентству Reuters, що додаток є програмою, орієнтованою на бізнес-користувачів.
Підрозділ хмарних обчислень Alibaba опублікував тизер у п'ятницю, розмістивши повідомлення в соціальних мережах, в якому просто говорилося "Привіт, мене звуть Тонгі Цяньвень, це наша перша зустріч, чекаю на ваші відгуки".
На офіційному веб-сайті чат-бота є лише поля для введення номерів телефонів та адрес електронної пошти для запиту запрошення, але немає жодних конкретних деталей щодо його використання.
Alibaba Cloud не одразу відповіла на електронний запит агентства про коментар.
Офіційний запуск очікується на заході Alibaba Cloud у вівторок. На заході виступить Даніель Чжан, генеральний директор Alibaba Group, а також хмарного підрозділу компанії.
Серед інших компаній, які приєдналися до гонки чат-ботів зі штучним інтелектом, - Baidu Inc, чий додаток Ernie Bot наразі відкритий лише для тестових користувачів.
У суботу виробник мережевого обладнання Huawei Technologies проведе захід, на якому представить Pangu, свою модель ШІ на основі обробки природної мови.
SenseTime також проводить захід наступного тижня, щоб продемонструвати "передові досягнення в галузі програмного забезпечення для штучного інтелекту".
Минулого тижня Alibaba оголосила про реструктуризацію в шість самостійних підрозділів, кожен з яких матиме власну раду директорів і генерального директора.
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