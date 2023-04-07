Співробітники Samsung злили в ChatGPT корпоративні дані - компанія заборонила використовувати чат-бот на робочому місці

Низка компаній нагадують своїм співробітникам про неприпустимість копіювання в чат з ChatGPT конфіденційної інформації. Samsung, ймовірно, забула зробити це, або працівники погано слухали керівництво.

За два тижні щонайменше три співробітники Samsung злили чат-боту конфіденційні корпоративні дані, які призначалися виключно для службового використання. Першим відзначився один із розробників програмного забезпечення. Він відправив чат-боту частину вихідного коду для оптимізації.

Потім другий співробітник поділився з ChatGPT алгоритмом виявлення дефектів на чипах. Третій працівник Samsung відправив чат-боту стенограму виробничої наради, щоб нейромережа допомогла йому зробити презентацію.

Samsung стурбована тим, що надалі кількість витоків може почастішати. У зв'язку з цим компанія заборонила співробітникам використовувати ChatGPT на робочому місці та планує створити власну систему генеративного ШІ.