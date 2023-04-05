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realme GT Neo 5 SE: OLED-дисплей на 144, чип Snapdragon 7+ Gen 2 та батарея на 5500 мАг із зарядкою на 100 Вт за $305

14:04 05.04.2023 |

Новини IT

realme GT Neo 5 SE: OLED-дисплей на 144, чип Snapdragon 7+ Gen 2 та батарея на 5500 мАг із зарядкою на 100 Вт за $305

 

Новинка зовні схожа на модель realme GT Neo 5, але при цьому гаджет відрізняється характеристиками. Смартфон отримав плоский 6.74-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 2772×1240 пікселів, частотою оновлення картинки 144 Гц і максимальною яскравістю 1400 ніт.

realme встановила у смартфон новий процесор Snapdragon 7+ Gen 2. Чип працює в парі з оперативною пам'яттю LPDDR5x до 16 ГБ і накопичувачем UFS 3.1 до 1 ТБ. У пристрої немає слота для карти пам'яті microSD.


Щодо камер, то їх у новинці чотири: потрійна основна на 64 МП + 8 МП + 2 МП і одинарна фронтальна на 16 МП. realme GT Neo 5 SE живиться від акумулятора на 5500 мАг. Він підтримує швидку зарядку на 100 Вт. За словами компанії, новинка пропрацює від одного заряду до двох днів. У гаджеті є роз'єм 3.5 мм, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC та ІЧ-датчик для управління технікою.


Продажі realme GT Neo 5 SE стартують 10 квітня, але поки що тільки в Китаї. Новинка коштуватиме від $305 і конкуруватиме з Redmi Note 12 Turbo.
За матеріалами: gagadget.com
 

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