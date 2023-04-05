Фінансові новини
- |
- 05.04.23
- |
- 14:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
realme GT Neo 5 SE: OLED-дисплей на 144, чип Snapdragon 7+ Gen 2 та батарея на 5500 мАг із зарядкою на 100 Вт за $305
14:04 05.04.2023 |
Новинка зовні схожа на модель realme GT Neo 5, але при цьому гаджет відрізняється характеристиками. Смартфон отримав плоский 6.74-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 2772×1240 пікселів, частотою оновлення картинки 144 Гц і максимальною яскравістю 1400 ніт.
realme встановила у смартфон новий процесор Snapdragon 7+ Gen 2. Чип працює в парі з оперативною пам'яттю LPDDR5x до 16 ГБ і накопичувачем UFS 3.1 до 1 ТБ. У пристрої немає слота для карти пам'яті microSD.
Щодо камер, то їх у новинці чотири: потрійна основна на 64 МП + 8 МП + 2 МП і одинарна фронтальна на 16 МП. realme GT Neo 5 SE живиться від акумулятора на 5500 мАг. Він підтримує швидку зарядку на 100 Вт. За словами компанії, новинка пропрацює від одного заряду до двох днів. У гаджеті є роз'єм 3.5 мм, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC та ІЧ-датчик для управління технікою.
Продажі realme GT Neo 5 SE стартують 10 квітня, але поки що тільки в Китаї. Новинка коштуватиме від $305 і конкуруватиме з Redmi Note 12 Turbo.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ООН з прав людини засудила депортацію дітей до РФ
|США оголосили пакет допомоги для України на 2,6 млрд доларів
|Питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного - Кулеба
|Зброя і членство в Альянсі: Кулеба розповів, про що говорили на Комісії Україна-НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Hyundai представив радикально оновлену Sonata
|realme GT Neo 5 SE: OLED-дисплей на 144, чип Snapdragon 7+ Gen 2 та батарея на 5500 мАг із зарядкою на 100 Вт за $305
|Найбагатшою людиною світу за версією Forbes став глава Louis Vuitton
|Міністри торгівлі країн G7 домовилися співпрацювати для контролю за експортом передових технологій
|Гейтс вважає, що заклики призупинити розвиток ШІ «не вирішать проблем»
|Китай поступово витісняє світових автовиробників зі свого ринку – Bloomberg
Бізнес
|Британія оштрафувала TikTok майже на $16 млн за зловживання даними дітей
|SpaceX ввела на орбіту 10 супутників для відстеження гіперзвукової зброї
|OPPO Find X6 Pro став найпотужнішим смартфоном у світі - але він лише на 30% продуктивніший, ніж Redmi Note 12 Turbo за $290
|Redmi Note 12 Turbo став найпотужнішим у світі смартфоном середнього рівня
|Virgin Orbit Бренсона подала на банкрутство
|Ютубер змусив ChatGPT генерувати ключі Windows 95
|Власник UFC купує реслінг-лігу WWE. Об'єднану компанію оцінили у $21 млрд