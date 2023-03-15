Samsung інвестує $230 мільярдів до 2042 року у базу з виробництва мікросхем

Південнокорейський технологічний гігант Samsung Electronics планує інвестувати 230 млрд дол протягом наступних 20 років для розвитку найбільшої в світі бази для виробництва мікросхем.

Про це пише Reuters.

Проєкт Samsung вартістю близько 300 трильйонів вон є частиною інвестиційного плану приватного сектору вартістю 550 трильйонів вон, оприлюдненого урядом у середу.

Стратегія Сеула спрямована на розширення податкових пільг і підтримки для підвищення конкурентоспроможності високотехнологічних секторів, в тому числі тих, що пов'язані з виробництвом чипів, дисплеїв і акумуляторів.

Ці плани з'явилися в той час, як інші країни запроваджують кроки для підтримки своєї індустрії виробництва мікросхем, включаючи Сполучені Штати, які минулого місяця оприлюднили деталі свого закону CHIPS, пропонуючи мільярдні субсидії для виробників мікросхем, які інвестують в країну.

До складу виробничих потужностей Samsung увійдуть п'ять заводів з виробництва мікросхем і залучать до 150 виробників матеріалів, деталей та обладнання, організацій з досліджень і розробок напівпровідників поблизу Сеула.

На додаток до інвестицій приватного сектору, уряд виділить 25 трильйонів вон або більше протягом п'яти років на дослідження і розробки в галузі стратегічних технологій, таких як штучний інтелект.

Цього року буде виділено близько 360 мільярдів вон на розробку упаковки для мікросхем, а також близько 100 мільярдів вон на інфраструктуру електро- та водопостачання для промислових комплексів.

У січні уряд запропонував підвищити ставку податкових відрахувань на інвестиції в чипи та інші стратегічні технології з 8% до 15% для великих корпорацій.