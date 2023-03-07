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Microsoft Outlook для Apple Mac став безплатним
17:28 07.03.2023 |
6 березня Microsoft Outlook для Mac став безплатним в Apple App Store. Користувачам більше не потрібна передплата Microsoft 365 або ліцензія Office для його використання. Цей несподіваний крок збігається із прагненням Microsoft зробити поштовий клієнт Outlook для настільних комп'ютерів Windows більш веборієнтованим.
Outlook для Mac включає підтримку облікових записів Outlook.com, Gmail, iCloud, Yahoo та будь-якого постачальника послуг електронної пошти з підтримкою IMAP. У 2020 році Microsoft переробила власний поштовий клієнт для Mac, додавши користувацький інтерфейс, оптимізований до актуального дизайну macOS.
Outlook для комп'ютерів Apple оптимізований для чипів M1 та M2, має віджет для записів календаря та вбудовану підтримку центру сповіщень. Клієнт підтримує спільну роботу - ви можете продовжити виконання завдання з місця, де зупинилися на іншому пристрої Apple.
Microsoft обіцяє додати опцію швидкого перегляду календарного запису в основному застосунку Outlook для Mac. Виробник програмного забезпечення також планує підтримувати можливості Apple Focus за допомогою нових профілів Outlook, які з'являться найближчим часом.
«Нам доведеться ще багато зробити, і ми будемо раді додати в Outlook для Mac безліч інших функцій, - каже Джеремі Пердью, менеджер продукту. «Ми перебудовуємо Outlook для Mac з нуля, щоб він став швидшим, надійнішим і став Outlook для всіх».
Прагнення Microsoft зробити Outlook для Mac безплатним відбувається саме тоді, коли компанія перебуває у процесі редизайну програми Outlook для Windows. Microsoft вже майже рік тестує нову вебверсію Outlook і планує об'єднати програму Windows Mail та Outlook для Windows в одному поштовому клієнті (вебзастосунок для Mac поки не планується). Новий додаток One Outlook по суті є прогресивним інтерфейсом Outlook.com. Як і Outlook для Mac, цей новий клієнт також буде безплатним і підтримуватиме безліч постачальників електронної пошти.
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