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"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Ілон Маск створить власний ChatGPT
09:12 02.03.2023 |
Голова Tesla, SpaceX і Twitter почав формувати команду, яка займеться створенням чат-бота. Для цього він зв'язався з Ігорем Бабушкіним, фахівцем у галузі штучного інтелекту, який раніше працював у DeepMind AI.
Іронічно в цій ситуації те, що американський мільярдер є одним із засновників OpenAI. Але зараз він не володіє акціями компанії. У 2019 році через конфлікт інтересів він покинув раду директорів.
Про чат-бота інформації поки що немає, проте передбачається, що він матиме більше свободи, ніж ChatGPT. Нейромережа компанії OpenAI намагається уникати розмов на політичні теми.
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