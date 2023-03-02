Ілон Маск створить власний ChatGPT

Голова Tesla, SpaceX і Twitter почав формувати команду, яка займеться створенням чат-бота. Для цього він зв'язався з Ігорем Бабушкіним, фахівцем у галузі штучного інтелекту, який раніше працював у DeepMind AI.

Іронічно в цій ситуації те, що американський мільярдер є одним із засновників OpenAI. Але зараз він не володіє акціями компанії. У 2019 році через конфлікт інтересів він покинув раду директорів.

Про чат-бота інформації поки що немає, проте передбачається, що він матиме більше свободи, ніж ChatGPT. Нейромережа компанії OpenAI намагається уникати розмов на політичні теми.