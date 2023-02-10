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АНАЛІТИКА

Слідом за Xiaomi компанію Microsoft викрили на збиранні величезних обсягів даних та надсиланні стороннім одержувачам

11:30 10.02.2023 |

Новини IT

 

Автори каналу The PC Security Channel в YouTube з'ясували, що операційна система Windows 11 збирає величезні обсяги даних і надсилає їх не лише Microsoft, а й в інші компанії. Вони виявили, що дані передаються на адреси, що належать Google, MacAfee і фірмам, які займаються маркетинговими дослідженнями.

Що цікаво і водночас тривожно, така активність Windows 11 була зафіксована на комп'ютері, який був вперше підключений до інтернету. Єдиним встановленим застосунком був Wireshark для аналізу трафіку.


Операційна система почала зв'язуватися з різними службами, минаючи запит на дозвіл від власника комп'ютера. Причому вони не мають жодного стосунку до функцій, які з'явилися в Windows 11. Для порівняння, Windows XP при першому підключенні до інтернету зв'язується лише з Windows Update.

Стаття на тему:

10.02.23 Смартфони Xiaomi, OnePlus та realme збирають і передають інформацію незалежно від налаштувань конфіденційності
Компанія Xiaomi може потрапити в скандал після появи результатів дослідження про те, що смартфони китайських виробників збирають дані та передають особисті дані користувачів.
Ключові теги: Microsoft
 

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