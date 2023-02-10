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Смартфони Xiaomi, OnePlus та realme збирають і передають інформацію незалежно від налаштувань конфіденційності
11:20 10.02.2023 |
Компанія Xiaomi може потрапити в скандал після появи результатів дослідження про те, що смартфони китайських виробників збирають дані та передають особисті дані користувачів.
Дослідники з кількох університетів дізналися, що смартфони компаній realme, Xiaomi та OnePlus збирають конфіденційні дані за допомогою встановленого програмного забезпечення. Дані передаються не лише виробникам, а й партнерам. Зокрема, згадується компанія Baidu і китайські стільникові оператори.
Збір особистих даних виконується без повідомлення користувачів та незалежно від обраних налаштувань конфіденційності. Серед інформації, що збирається, є IMEI, MAC-адреси, геолокації, номери в телефонній книзі та медіафайли з месенджерів.
Наразі йдеться тільки про смартфони, які продаються на ринку Піднебесної та працюють на базі китайської версії програмного забезпечення. Програмні продукти, які збирають конфіденційну інформацію, є попередньо встановленими та не підлягають видаленню.
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