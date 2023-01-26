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Samsung презентувала новий гнучкий дисплей Flex In & Out, який може складатися в обидва боки
15:38 26.01.2023 |
Samsung Display, дочірня компанія південнокорейського виробника, представила новий прототип дисплея Flex In & Out.
Особливість гнучкого дисплея в тому, що він може обертатися на 360 градусів, тобто складатися в обидва боки - всередину і назовні.
Крім того, екран використовує іншу конструкцію шарніра, яка створює значно менш помітні складки. Складка - це доволі поширена проблема серед складаних смартфонів, але деякі конкуренти (наприклад, OPPO Find N2 та Motorola Razr 3-го покоління) просунулися в цьому питанні, маючи менш помітні складки.
До речі, Samsung Display уже не вперше демонструє прототип Flex In & Out. Наприклад, у 2021 році компанія показала дисплей, який складається в обидва боки, але він складався у вигляді літери "S" з кількома сегментами. Актуальні складані смартфони Samsung досі можуть складатися тільки в одному напрямку.
Прототип пристрою з новим Flex In & Out дуже схожий на Galaxy Fold. Можливо, такий дисплей отримає майбутній Samsung Galaxy Fold 5, презентація якого очікується в серпні.
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