Samsung презентувала новий гнучкий дисплей Flex In & Out, який може складатися в обидва боки

Samsung Display, дочірня компанія південнокорейського виробника, представила новий прототип дисплея Flex In & Out.

Особливість гнучкого дисплея в тому, що він може обертатися на 360 градусів, тобто складатися в обидва боки - всередину і назовні.

Крім того, екран використовує іншу конструкцію шарніра, яка створює значно менш помітні складки. Складка - це доволі поширена проблема серед складаних смартфонів, але деякі конкуренти (наприклад, OPPO Find N2 та Motorola Razr 3-го покоління) просунулися в цьому питанні, маючи менш помітні складки.

До речі, Samsung Display уже не вперше демонструє прототип Flex In & Out. Наприклад, у 2021 році компанія показала дисплей, який складається в обидва боки, але він складався у вигляді літери "S" з кількома сегментами. Актуальні складані смартфони Samsung досі можуть складатися тільки в одному напрямку.

Прототип пристрою з новим Flex In & Out дуже схожий на Galaxy Fold. Можливо, такий дисплей отримає майбутній Samsung Galaxy Fold 5, презентація якого очікується в серпні.