Фінансові новини
- |
- 05.01.23
- |
- 18:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
AMD анонсувала Ryzen 7000 для ноутбуків — з монструозним 16-ядерним Ryzen 9 7945HX, що розганяється до 5,4 ГГц
13:27 05.01.2023 |
Разом із серією процесорів Ryzen 7000X3D зі знайомою нам технологією 3D V-Cache для настільної платформи AMD AM5, які компанія називає «найпотужнішими у світі для ігор», дебютувала також лінійка мобільних чипів Ryzen 7000. Ця новина якраз про них, а наступна вже буде про мобільні відеокарти Radeon 7000 з архітектурою RDNA3.
Ryzen 7000 - нові процесори AMD для ноутбуків
Перші чипи Ryzen 7000 компанія AMD анонсувала ще у вересні - Ryzen 7020 (Mendocino) для бюджетних ноутбуків. Тепер же до них приєдналися інші.
Серія Ryzen 7000 об'єднує кілька сімейств та процесорних мікроархітектур - Zen2, Zen3, Zen3+ та найактуальніша Zen4. Ба більше, щоб заплутати споживачів ще сильніше, AMD у цій серії використовує також різну вбудовану графіку - Vega, RDNA2 та найновішу RDNA3. Також моделі різних сімейств відрізняються за кількістю ядер, тактовими частотами та TDP. Водночас флагманські рішення близькі за своїми характеристиками до настільних «камінців».
Найцікавіші підсерії - Ryzen 7040 і 7045. Обидві опираються на новітню процесорну архітектуру Zen4. Так, у першій хвилі AMD запускає серії Phoenix та Dragon Range: перша призначена для преміальних ультратонких ноутбуків, а друга - для високопродуктивних геймерських моделей. Фактично Dragon Range - це відповідь HX-серії Core 13-го покоління, до якої увійшли моделі для найбільш продуктивних ноутбуків та мобільних робочих станцій; вони використовують той же кристал, що й десктопні аналоги.
Ryzen 9 7945HX - перший мобільний процесор AMD з 16 ядрами
Головна зірка сімейства Dragon Range - флагманський процесор Ryzen 9 7945HX, який може запропонувати 16 ядер Zen4 (32 потоки), робочі частоти 2,2-5,4 ГГц та 80 МБ загального кешу (L2+L3). Це вперше AMD пропонує 16 ядер в мобільному процесорі. За це процесор розплачується слабшою вбудованою графікою (на кристалі помістилося лише два обчислювальні блоки 2 CU) та високими апетитами. Показник TDP варіюється в межах 55-75 Вт. Власне флагман Dragon Range використовує той же кристал, що настільний аналог, тільки в іншому пакуванні.
Нижче в ієрархії - 12-ядерний 7845HX, 8-ядерний 7745HX та 6-ядерний 7645HX, які працюють на частотах від 5,0 до 5,2 ГГц.
Ще раз: 16-ядерний процесор у ноутбуці! І це не "маленькі" енергоефективні ядра як у процесорах Intel з гібридною архітектурою, а 16 повноцінних ядер Zen у корпусі ноутбука. Пригадаємо, що у мобільного флагмана Core i9-13980HX, який Intel називає «найшвидшим у світі мобільним процесором», аж 24 ядра: 8 високопродуктивних та 16 енергоефективних.
AMD стверджує, що Dragon Range забезпечать приріст продуктивності 78% в Cinebench, порівнюючи з тогорічним Ryzen 6900HX. Потрібно дочекатися виходу перших ноутбуків та незалежних порівняльних тестів, проте на папері процесор Ryzen 9 7945HX виглядає дуже переконливо.
Сходинкою нижче серія 7040 - це також Zen 4. Моделі Ryzen 9 7940HS і Ryzen 7 7840HS мають вісім ядер і 16 потоків, розганяються до 5,2 ГГц за рівня TDP 34-45 Вт.
Енергоефективні Ryzen 7030 та 7035
Щодо 7030 та 7035, це фактично ребрендинг - вони опираються на архітектури попередніх поколінь Zen 3 та Zen 3+. Це енергоефективна U-серія з TDP від 15 до 35 Вт для тонких та легких ноутбуків. На слайдах презентації AMD вони рекламувалися як рішення для максимальної автономності. Найдоступніший в серії Ryzen 3 7330U запропонує 6 ядер та 12 потоків, а Ryzen 7 7730U вже має в активі 8 ядер та 16 потоків відповідно. Цікаво, що Ryzen 3 7335U має лише 4 ядра, проте споживатиме майже вдвічі більше енергії, ніж 7330U.
Доступність
Перші ноутбуки на Ryzen 7040 надійдуть у продаж у березні, а моделі з 7045 з'являться у лютому. Очікується щонайменше три ноутбуки з процесором Ryzen 9 7945HX, вихід яких вже підтвердила AMD - Dell Alienware m16&m18, ASUS ROG Strix та Lenovo Legion. Всі вони матимуть сертифікат AMD Advantage - аналог програми Intel Evo.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги
|Предстоятель ПЦУ Епіфаній звершить різдвяну службу в головному соборі Києво-Печерської лаври
|Макрон пообіцяв Зеленському колісні танки AMX-10 RC та бронемашини Bastion
|Корупція у «зерновому коридорі». Хто зганьбив найважливіший для України проект
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|AMD анонсувала Ryzen 7000 для ноутбуків — з монструозним 16-ядерним Ryzen 9 7945HX, що розганяється до 5,4 ГГц
|AMD анонсувала 6 настільних CPU Ryzen 7000 – 16-ядерний Ryzen 9 7950X3D із 144 МБ кеш-пам’яті випереджає в іграх Core i9-13900K на 9-24%
|SsangYong змінить назву на KG Mobility
|LG Breeze: ергономічні бездротові навушники для сну
|iQOO 11 Pro і Redmi K60 Pro - найпотужніші у світі смартфони за версією AnTuTu
|Intel представив мобільні процесори Raptor Lake з 24-ядерним Core i9-13980HX на чолі
Бізнес
|Український супутник запустили на орбіту Землі на Falcon 9
|Toyota представила дизайн нового C-HR
|Warframe отримала офіційну українську локалізацію
|Mercedes-Benz відключив підтримку всіх сервісних програм у Росії
|Нові функції Windows 11 у 2023 році: планшетний режим, повноекранні віджети, покращений пошук та багато іншого
|Amazon запустив сервіс доставки товарів за допомогою дронів у двох штатах США
|MSI анонсувала перший у світі ігровий ноутбук із дисплеєм Mini LED 4K з частотою кадрів 144 Гц