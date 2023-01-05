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АНАЛІТИКА

AMD анонсувала Ryzen 7000 для ноутбуків — з монструозним 16-ядерним Ryzen 9 7945HX, що розганяється до 5,4 ГГц

13:27 05.01.2023 |

Новини IT

 

Разом із серією процесорів Ryzen 7000X3D зі знайомою нам технологією 3D V-Cache для настільної платформи AMD AM5, які компанія називає «найпотужнішими у світі для ігор», дебютувала також лінійка мобільних чипів Ryzen 7000. Ця новина якраз про них, а наступна вже буде про мобільні відеокарти Radeon 7000 з архітектурою RDNA3.

Ryzen 7000 - нові процесори AMD для ноутбуків

Перші чипи Ryzen 7000 компанія AMD анонсувала ще у вересні - Ryzen 7020 (Mendocino) для бюджетних ноутбуків. Тепер же до них приєдналися інші.

Серія Ryzen 7000 об'єднує кілька сімейств та процесорних мікроархітектур - Zen2, Zen3, Zen3+ та найактуальніша Zen4. Ба більше, щоб заплутати споживачів ще сильніше, AMD у цій серії використовує також різну вбудовану графіку - Vega, RDNA2 та найновішу RDNA3. Також моделі різних сімейств відрізняються за кількістю ядер, тактовими частотами та TDP. Водночас флагманські рішення близькі за своїми характеристиками до настільних «камінців».

AMD анонсувала Ryzen 7000 для ноутбуків — з монструозним 16-ядерним Ryzen 9 7945HX, що розганяється до 5,4 ГГц

 

Найцікавіші підсерії - Ryzen 7040 і 7045. Обидві опираються на новітню процесорну архітектуру Zen4. Так, у першій хвилі AMD запускає серії Phoenix та Dragon Range: перша призначена для преміальних ультратонких ноутбуків, а друга - для високопродуктивних геймерських моделей. Фактично Dragon Range - це відповідь HX-серії Core 13-го покоління, до якої увійшли моделі для найбільш продуктивних ноутбуків та мобільних робочих станцій; вони використовують той же кристал, що й десктопні аналоги.

AMD анонсувала Ryzen 7000 для ноутбуків — з монструозним 16-ядерним Ryzen 9 7945HX, що розганяється до 5,4 ГГц

 

Ryzen 9 7945HX - перший мобільний процесор AMD з 16 ядрами

AMD анонсувала Ryzen 7000 для ноутбуків — з монструозним 16-ядерним Ryzen 9 7945HX, що розганяється до 5,4 ГГц

 

Головна зірка сімейства Dragon Range - флагманський процесор Ryzen 9 7945HX, який може запропонувати 16 ядер Zen4 (32 потоки), робочі частоти 2,2-5,4 ГГц та 80 МБ загального кешу (L2+L3). Це вперше AMD пропонує 16 ядер в мобільному процесорі. За це процесор розплачується слабшою вбудованою графікою (на кристалі помістилося лише два обчислювальні блоки 2 CU) та високими апетитами. Показник TDP варіюється в межах 55-75 Вт. Власне флагман Dragon Range використовує той же кристал, що настільний аналог, тільки в іншому пакуванні.

Нижче в ієрархії - 12-ядерний 7845HX, 8-ядерний 7745HX та 6-ядерний 7645HX, які працюють на частотах від 5,0 до 5,2 ГГц.

Ще раз: 16-ядерний процесор у ноутбуці! І це не "маленькі" енергоефективні ядра як у процесорах Intel з гібридною архітектурою, а 16 повноцінних ядер Zen у корпусі ноутбука. Пригадаємо, що у мобільного флагмана Core i9-13980HX, який Intel називає «найшвидшим у світі мобільним процесором», аж 24 ядра: 8 високопродуктивних та 16 енергоефективних.

AMD стверджує, що Dragon Range забезпечать приріст продуктивності 78% в Cinebench, порівнюючи з тогорічним Ryzen 6900HX. Потрібно дочекатися виходу перших ноутбуків та незалежних порівняльних тестів, проте на папері процесор Ryzen 9 7945HX виглядає дуже переконливо.

Сходинкою нижче серія 7040 - це також Zen 4. Моделі Ryzen 9 7940HS і Ryzen 7 7840HS мають вісім ядер і 16 потоків, розганяються до 5,2 ГГц за рівня TDP 34-45 Вт.

AMD анонсувала Ryzen 7000 для ноутбуків — з монструозним 16-ядерним Ryzen 9 7945HX, що розганяється до 5,4 ГГц

 

Енергоефективні Ryzen 7030 та 7035

Щодо 7030 та 7035, це фактично ребрендинг - вони опираються на архітектури попередніх поколінь Zen 3 та Zen 3+. Це енергоефективна U-серія з TDP від 15 до 35 Вт для тонких та легких ноутбуків. На слайдах презентації AMD вони рекламувалися як рішення для максимальної автономності. Найдоступніший в серії Ryzen 3 7330U запропонує 6 ядер та 12 потоків, а Ryzen 7 7730U вже має в активі 8 ядер та 16 потоків відповідно. Цікаво, що Ryzen 3 7335U має лише 4 ядра, проте споживатиме майже вдвічі більше енергії, ніж 7330U.

Доступність

Перші ноутбуки на Ryzen 7040 надійдуть у продаж у березні, а моделі з 7045 з'являться у лютому. Очікується щонайменше три ноутбуки з процесором Ryzen 9 7945HX, вихід яких вже підтвердила AMD - Dell Alienware m16&m18, ASUS ROG Strix та Lenovo Legion. Всі вони матимуть сертифікат AMD Advantage - аналог програми Intel Evo.

AMD анонсувала Ryzen 7000 для ноутбуків — з монструозним 16-ядерним Ryzen 9 7945HX, що розганяється до 5,4 ГГц
За матеріалами: ITC.ua
 

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