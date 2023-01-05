AMD анонсувала 6 настільних CPU Ryzen 7000 – 16-ядерний Ryzen 9 7950X3D із 144 МБ кеш-пам’яті випереджає в іграх Core i9-13900K на 9-24%

У рамках проведення виставки CES 2023 компанія AMD анонсувала розширення лінійки настільних процесорів Ryzen 7000 шляхом випуску шести нових моделей. Серед новинок пропонуються 3 стандартні моделі серії Ryzen 7000 (без X) та 3 процесори серії Ryzen 7000X3D.

Серія Ryzen 7000 представлена такими моделями:

* Ryzen 9 7900 з 12 обчислювальними ядрами

* Ryzen 7 7700 з 8 обчислювальними ядрами

* Ryzen 5 7600 з 6 обчислювальними ядрами

Усі три процесори мають показник TDP 65 Вт, а їх рекомендовані ціни перебувають у діапазоні від $229 до $429.

Серія Ryzen 7000X3D відрізняється наявністю пам'яті 3D V-Cache, що суттєво збільшує доступний об'єм кеш-пам'яті процесора. Так, топова модель Ryzen 9 7950X3D з 16 обчислювальними ядрами містить 144 МБ кеш-пам'яті, тоді як 16-ядерний чип Ryzen 9 7950X має «лише» 80 МБ кеш-пам'яті. Водночас новинка відрізняється меншим апетитом, її показник TDP знижений одразу на 50 Вт - до 120 Вт. Щоправда, модель Ryzen 7 7800X3D має вище значення TDP, ніж Ryzen 7 7800X. Детальні технічні характеристики нових процесорів представлені у таблиці.

AMD стверджує, що нові процесори серії Ryzen 7000X3D мають істотну перевагу в іграх. Зокрема, при роздільній здатності 1080p та високих налаштуваннях якості графіки процесор AMD Ryzen 9 7950X3D (на слайді він помилково позначений як Ryzen 7 7950X3D) забезпечує від 9% до 24% більшу продуктивність у порівнянні з Intel Core i9-13900K.

Процесори Ryzen 7000X3D надійдуть у продаж у лютому, але їх ціни поки не повідомляються.