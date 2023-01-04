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АНАЛІТИКА

Intel представив мобільні процесори Raptor Lake з 24-ядерним Core i9-13980HX на чолі

13:28 04.01.2023 |

Новини IT

 

Компанія Intel після "другої частини" настільних процесорів Raptor Lake анонсувала лінійку чипів для мобільних комп'ютерів, тобто для ноутбуків. 13-е покоління включає понад три десятки нових платформ.

Що відомо

Найбільше увагу привертають топові процесори з індексом HX. Вони мають TDP 55 Вт, максимальне енергоспоживання 157 Вт, вбудовану графіку з частотою від 1,45 ГГц до 1,65 ГГц і побудовані за схемою з продуктивними ядрами (+ багатопотоковість) та енергоефективними.

Intel представив мобільні процесори Raptor Lake з 24-ядерним Core i9-13980HX на чолі

 

Флагманом покоління Raptor Lake є процесор Intel Core i9-13980HX. Він володіє 24 ядрами (8P + 16E) і має 32 потоки. Максимальна частота чипа становить 5,6 ГГц, а базова - 2,2 ГГц. Обсяг кеш-пам'яті третього рівня - 36 МБ.

Процесори Core i9-13950HX і Core i9-13900HX отримали практично все те ж саме, але максимальна частота знижена на 0,1 ГГц і 0,2 ГГц відповідно. Усі три чипи підтримують оперативну пам'ять DDR5-5600.

З характеристиками всіх процесорів покоління Raptor Lake ви можете ознайомитися на офіційних слайдах Intel. Зазначимо, що моделі HX орієнтовані на ігрові ноутбуки, H - на лептопи для ентузіастів, P/U - на тонкі та легкі пристрої, а N - на моделі бюджетного цінового сегмента.

Intel представив мобільні процесори Raptor Lake з 24-ядерним Core i9-13980HX на чолі

 

Intel представив мобільні процесори Raptor Lake з 24-ядерним Core i9-13980HX на чолі

 

Intel представив мобільні процесори Raptor Lake з 24-ядерним Core i9-13980HX на чолі

 

Intel представив мобільні процесори Raptor Lake з 24-ядерним Core i9-13980HX на чолі
За матеріалами: gagadget.com
 

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