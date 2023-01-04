Фінансові новини
- |
- 04.01.23
- |
- 13:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Intel представив мобільні процесори Raptor Lake з 24-ядерним Core i9-13980HX на чолі
13:28 04.01.2023 |
Компанія Intel після "другої частини" настільних процесорів Raptor Lake анонсувала лінійку чипів для мобільних комп'ютерів, тобто для ноутбуків. 13-е покоління включає понад три десятки нових платформ.
Що відомо
Найбільше увагу привертають топові процесори з індексом HX. Вони мають TDP 55 Вт, максимальне енергоспоживання 157 Вт, вбудовану графіку з частотою від 1,45 ГГц до 1,65 ГГц і побудовані за схемою з продуктивними ядрами (+ багатопотоковість) та енергоефективними.
Флагманом покоління Raptor Lake є процесор Intel Core i9-13980HX. Він володіє 24 ядрами (8P + 16E) і має 32 потоки. Максимальна частота чипа становить 5,6 ГГц, а базова - 2,2 ГГц. Обсяг кеш-пам'яті третього рівня - 36 МБ.
Процесори Core i9-13950HX і Core i9-13900HX отримали практично все те ж саме, але максимальна частота знижена на 0,1 ГГц і 0,2 ГГц відповідно. Усі три чипи підтримують оперативну пам'ять DDR5-5600.
З характеристиками всіх процесорів покоління Raptor Lake ви можете ознайомитися на офіційних слайдах Intel. Зазначимо, що моделі HX орієнтовані на ігрові ноутбуки, H - на лептопи для ентузіастів, P/U - на тонкі та легкі пристрої, а N - на моделі бюджетного цінового сегмента.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Шмигаль називає впровадження обов'язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів на 2023 рік
ТОП-НОВИНИ
|За 2022 державний бюджет виконано з дефіцитом 911,1 млрд гривень, у грудні дефіцит склав 99 млрд гривень
|Саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві 3 лютого - розмова Зеленського з фон дер Ляєн
|Сім півкроків «слуг народу». Чи приймуть Україну до Євросоюзу 2023 року
|«Путін — сатана». У яку пастку загнав Онуфрія Конституційний суд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Відтепер ФОПи можуть отримати в Ощадбанку кредит без застави в рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%»
У РУБРИЦІ
|Intel представив мобільні процесори Raptor Lake з 24-ядерним Core i9-13980HX на чолі
|Intel представив 16 нових настільних процесорів Raptor Lake вартістю $109-549
|SpaceX залучила $750 мільйонів за оцінки у $137 мільярдів
|Український супутник запустили на орбіту Землі на Falcon 9
|Toyota представила дизайн нового C-HR
|Warframe отримала офіційну українську локалізацію
Бізнес
|Amazon запустив сервіс доставки товарів за допомогою дронів у двох штатах США
|MSI анонсувала перший у світі ігровий ноутбук із дисплеєм Mini LED 4K з частотою кадрів 144 Гц
|TikTok тепер заборонено використовувати на робочих телефонах в усьому Конгресі США
|Volkswagen анонсував новий електрокросовер із запасом 700 км
|Обсяг операцій з NFT на Ethereum сягнув понад $23 млрд у 2022 році
|Маск повідомив про активацію майже 100 терміналів Starlink в Ірані