Intel представив 16 нових настільних процесорів Raptor Lake вартістю $109-549

Американський процесорний гігант Intel розширив лінійку настільних процесорів покоління Raptor Lake. Минулого року компанія представила сім чипів. Тепер до них приєднується ще півтора десятка CPU.

Що відомо

У 2022 році були анонсовані процесори з індексами K і KF зі вбудованою та без вбудованої графіки відповідно. Обидві платформи мають розблокований множник і TDP 125 Вт. Також у 2022 році дебютувала спеціальна версія KS (тільки Core i9-13900) з розширеним тепловиділенням (TDP = 150 Вт).

Тепер Intel представляє 16 чипів. Процесори без індексу мають заблокований множник і TDP 65 Вт. Варіант F залишився ще й без вбудованої графіки. Також анонсовано чипи T зі зниженим до 35 Вт номінальним тепловиділенням.

Найдешевша новинка - Core i3-13100F. Вона має чотири продуктивних ядра з частотою 3,4-4,5 ГГц і коштує $109. Така ж модель, але з графікою UHD 730 оцінена в $134. Найдорожчий процесор - Core i9-13900. Він отримав 24 ядра (8P + 16E), 32 потоки і частоту 2,0-5,6 ГГц, а вартість склала $549.