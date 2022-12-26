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АНАЛІТИКА

Apple не дозволила адаптувати свої телефони під російські мережі зв'язку

14:53 26.12.2022 |

Новини IT

 

Після виходу Apple з РФ російські оператори мобільного зв'язку не змогли домовитись з компанією про підтримку функцій VoLTE та VoWiFi на своїх мережах для телефонів лінійки iPhone 14.

Ці функції покращують якість зв'язку, і на дзвінки через VoLTE у великих містах Росії припадає понад 60% голосового трафіку, пише російське видання "Коммерсант".

На iPhone 14 також недоступна високоякісна передача голосу, а роздача інтернету з телефону потребує ручного налаштування.

За даними користувачів профільного форуму 4PDA, функції передачі голосу через мережу LTE (VoLTE) та дзвінки по Wi-Fi (VoWiFi) працюють на ввезених до Росії телефонах iPhone 14 некоректно або зовсім не діють.

Причиною проблем є відсутність можливості застосувати налаштування оператора через обмеження на стороні Apple, пояснили у пресслужбі "Вимпелкому" ("Білайн").

В операторі Tele2 додали, що VoLTE та VoWiFi включаються на мережі оператора після тестування з вендором, але з березня взаємодія за всіма проектами з Apple припинилася.

У МТС додали, що їм вдалося активувати технологію VoLTE для iPhone 14, "але немає впевненості, що вона стабільно працюватиме на всіх моделях, що ввозяться в країну", активувати VoWiFi на цих телефонах взагалі не виходить.

Обмеження роботи VoWiFi також підтвердили і в "Мегафоні". В операторі уточнили, що абоненти можуть дзвонити через Wi-Fi через додаток eMotion.

Зазначається, що VoLTE дозволяє користуватися інтернетом під час дзвінка та покращує його якість, а також знижує навантаження на мережі 3G та 2G. VoWiFi дозволяє використовувати мережу Wi-Fi для звичайних голосових дзвінків у зонах нестабільного підключення до мережі.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Apple, Росія
 

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