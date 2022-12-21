Нова ініціатива ЄС після cтандартизації USB-C у смартфонах — знімні та екологічніші батареї з перероблених матеріалів

ЄС старанно працював над тим, щоб змінити ситуацію у сфері смартфонів. Так, у жовтні Європейський парламент ухвалив остаточне рішення про впровадження USB-C як єдиного стандарту заряджання широкого спектра гаджетів, включаючи смартфони iPhone та навушники AirPods. Крім того, у роботі також знаходиться новий нормативний акт, який зобов'яже виробників мобільних пристроїв робити акумулятори більш стійкими та придатними для повторного використання.

Нагадаємо, ще близько двох років тому у ЄС виникла ідея повернути до смартфонів знімні батареї. Завдяки цьому користувачі зможуть легко замінити батарею, що втратила свої властивості, а не купувати новий смартфон кожні 2 роки. Вже восени цього року з'явилася нова ініціатива, яка б зобов'язала виробників смартфонів використовувати більш довговічні батареї. Новий нормативний акт намагається розв'язати проблеми екологічності та легкості заміни батарей мобільних пристроїв.

Так, Парламент та Рада ЄС досягли попередньої угоди про перегляд правил союзу щодо акумуляторів з урахуванням технологічних розробок та майбутніх проблем. Узгоджені правила охоплюватимуть весь життєвий цикл акумуляторів, від проєктування до закінчення терміну служби, та застосовуватимуться до всіх типів акумуляторів, що продаються в ЄС.

Планується, що для захисту навколишнього середовища буде встановлено максимальну межу викидів CO2 для акумуляторів. Обмеження набуде чинності у липні 2027 року. Акумуляторні елементи також повинні використовувати перероблені матеріали з наступним відсотковим вмістом металів:

* Кобальт - 16%;

* Свинець - 85%;

* Літій - 6%;

* Нікель - 6%.

Повідомляється, що нові правила зобов'яжуть виробників надавати споживачам більш точну інформацію про батареї, які вони купують, використовуючи етикетки та QR-коди. Завдяки цьому споживачі зможуть дізнатися інформацію про місткість, продуктивність, довговічність, хімічний склад та необхідність «окремого збору». Крім того, портативні акумулятори в побутовій техніці повинні бути сконструйовані таким чином, щоб споживачі могли легко витягти та замінити їх самостійно. Це правило стане обов'язковим через 3,5 роки після набрання чинності відповідними законодавчими нормами.

Щоб ці правила набули чинності, вони ще мають пройти процедуру схвалення Європейським парламентом та Радою.