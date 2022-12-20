Кількість активних абонентів Starlink досягла 1 мільйону

Супутниковим інтернетом Starlink користуються 1 000 000 людей по всьому світу. Послуга нині доступна на усіх 7 континентах: майже на всій території США, у більшості країн Європи та Нової Зеландії, а також частково у Бразилії, Аргентині, Австралії та навіть Антарктиді.

SpaceX продовжує активно нарощувати супутникове угруповання Starlink. Останній запуск відбувся днями - 18 грудня Ілон Маск повідомив, що за останні 36 годин Falcon 9 відправила на орбіту понад 100 супутників.

Разом з тим збільшуються можливості застосування Starlink. Компанія запустила послугу для автофургонів ще у травні, а в липні Маск і компанія оголосили про Starlink Maritime для човнів, кораблів та яхт. У вересні Starlink заявила, що хоче розмістити свій інтернет-сервіс у сільських шкільних автобусах, щоб діти могли виконувати домашнє завдання дорогою на навчання. Раніше SpaceX також оголосила, що запустить Starlink Aviation у 2023 році. Послуга надасть інтернет зі швидкістю до 350 Мбіт/с для кожного літака, що дозволить пасажирам запускати онлайн-ігри, відвідувати соцмережі та здійснювати відеодзвінки - те, що раніше вважалося неможливим під час польотів.

Україна приєдналася до когорти клієнтів Starlink у березні 2022 року, одразу після повномасштабного вторгнення росії. На початку війни термінали стали важливим джерелом зв'язку ЗСУ, також національні оператори використовували їх для повернення зв'язку на деокуповані території.