ЄС встановив граничний термін для переходу на USB-C в смартфонах — 28 грудня 2024 року

Остаточний офіційний термін, коли нові телефони, що продаються в Європейському Союзі - включно з майбутніми iPhone - повинні будуть використовувати USB-C для дротової зарядки: 28 грудня 2024 року.

Нове законодавство щодо USB-C було опубліковано в Офіційному журналі ЄС, що робить його формально обов'язковим. Правила офіційно набудуть чинності через 20 днів, а окремі країни-члени ЄС матимуть максимум 24 місяці, щоб застосувати їх.

Дата більш-менш відповідає попереднім прогнозам, але до цього моменту вона залишалася точно невизначеною. Коли у червні 2022 року законодавці досягли початкової згоди щодо законодавства, було зазначено, що воно буде застосовано "восени 2024 року", але в жовтні визначення відкоригували на "до кінця 2024 року".

Законодавство поширюватиметься не лише на смартфони, а й на планшети, цифрові камери, навушники та портативні ігрові консолі. Ноутбуки також з часом мають перейти на USB-C - але не раніше квітня 2026 року. Правила стосуються лише пристроїв із дротовою зарядкою.

Apple, яка використовує пропрієтарний Lightning, раніше публічно підтвердила, що планує дотримуватися нових правил, проте представник компанії ясно дав зрозуміти, що компанія незадоволена юридичним примусом. Директор з маркетингу Apple Грег Джосвіак сказав, що компанії "доведеться дотримуватися" нових правил і розкритикував їх за "наслідки для електронних відходів і незручність для клієнтів".

Раніше ходили чутки, що Apple ймовірно скористається лазівкою та просто покладе до комплекту відповідний перехідник (формулювання в документі виключають таку можливість), а якщо все-таки відмовиться від Lightning в iPhone, то швидше віддасть перевагу власній технології бездротової зарядки MagSafe, ніж USB-C.

Виходячи з поточного графіка випуску, технічно Apple не доведеться робити перехід до запуску флагманського iPhone у 2025 році, але звіти вказують на те, що це може статися раніше. Аналітик Мін-Чі Куо стверджує, що перехід може відбутися вже наступного року.

Марк Гурман з Bloomberg також заявив, що компанія випробувала використання USB-C, і каже, що перехід відбудеться "не раніше" 2023 року.