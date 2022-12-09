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ФБР занепокоєне введенням Apple наскрізного шифрування даних iCloud – агентство хоче отримати «законний доступ на вимогу»
10:14 09.12.2022 |
Державні органи США негайно відреагували на оголошення Apple про впровадження наскрізного шифрування в iCloud. Функція шифрування, яку компанія називає Advanced Data Protection, не дозволить Apple або будь-кому ще отримати доступ до зашифрованих даних користувачів. Такий поворот справ не сподобався ФБР, котре вже судилися з Apple з приводу надання доступу до даних злочинця.
У заяві для The Washington Post ФБР заявило, що "глибоко стурбоване загрозою наскрізного шифрування та шифрування з доступом лише для користувачів". Бюро заявило, що наскрізне шифрування та розширений захист даних Apple ускладнюють його роботу і що воно запитує «законний доступ за запитом».
«[Наскрізне шифрування] перешкоджає нашій здатності захистити американський народ від злочинних дій, починаючи від кібератак та насильства щодо дітей та закінчуючи незаконним обігом наркотиків, організованою злочинністю та тероризмом», - йдеться у заяві ФБР. - «У вік кібербезпеки та вимог «безпеки за запитом» ФБР та партнерів по правоохоронних органах потрібен законний доступ за запитом».
Колишній співробітник ФБР Саша О'Коннелл також висловила свою думку, заявивши The New York Times:
«Приємно бачити, що компанії приділяють першорядну увагу безпеці, але ми повинні пам'ятати, що є компроміси, і один з них, який часто не враховується, - обмеження доступу правоохоронних органів до цифрових доказів».
У січні 2020 року Apple нібито відмовилася від планів щодо шифрування даних користувача в "iCloud" за наполяганням ФБР, яке було стурбоване тим, що такий крок завадить розслідуванням та його розвідувальним зусиллям. У нещодавньому інтерв'ю The Wall Street Journal віце-президент Apple із розробки програмного забезпечення Крейг Федерігі назвав ці дані невірними. «Я чув цей слух, але я не знаю, звідки він узявся».
У тому ж інтерв'ю Федеріги запевнив, що Apple «глибоко цінує та підтримує роботу правоохоронних органів. Ми вважаємо, що в нас справді одна й та сама місія - забезпечувати безпеку людей».
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