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У США розслідують Neuralink Маска. Через випробування компанії загинули вже 1500 тварин
09:02 07.12.2022 |
У США взялися за розслідування діяльності компанії Neuralink Ілона Маска, яка розробляє чипи для зʼєднання мозку з компʼютерами. Під час її випробувань вже загинуло щонайменше 1500 тварин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише видання з посиланням на власні джерела, Neuralink перевіряють на порушення закону про захист тварин після скарг низки організацій і співробітників компанії.
Зокрема, деякі повідомили про "поспішне проведення тестів на тваринах, що тягне за собою страждання і смерті піддослідних".
Видання пише, що за розслідування взявся Генеральний інспектор міністерства сільського господарства США за запитом федерального прокурора.
Посилаючись на документи, які опинилися в розпорядженні Reuters, повідомляється, що з 2018 року після досліджень Neuralink померли близько 1 500 тварин. Серед яких - вівці, свині, мавпи та щури.
"Загальна кількість загиблих тварин не обов'язково вказує на те, що Neuralink порушує правила чи стандартну дослідницьку практику. Багато компаній регулярно використовують тварин в експериментах для покращення охорони здоров'я людей, і вони стикаються з фінансовим тиском, щоб швидко вивести продукти на ринок. Тварин зазвичай вбивають після завершення експериментів, часто для того, щоб їх можна було досліджувати посмертно для дослідницьких цілей", - пише видання.
Але нинішні та колишні співробітники Neuralink кажуть, що кількість смертей тварин вище, ніж це потрібно, з причин, пов'язаних із вимогами Маска прискорити дослідження.
За їх словами, Маск нібито "наполегливо намагався прискорити прогрес Neuralink, який значною мірою залежить від випробувань на тваринах".
Що відомо про досліди Neuralink
Компанія Neuralink Corp розробляє мозковий імплантат, який має на меті допомогти паралізованим людям знову ходити та вилікувати інші неврологічні захворювання.
Не так давно мільярдер Ілон Маск оголосив, що випробує імплантацію мозкового чипа після тварин на людях і це станеться протягом наступних шести місяців.
При цьому вже два роки минуло відтоді, як компанія Маска імплантувала свою технологію у голову свині, а через трохи більше ніж 19 місяців - з імплантації до мавпи.
Так, за допомогою такого чіпа, за словами мільярдера, комп'ютери та смартфони можна буде використовувати без допомоги рук.
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