Apple анонсувала нові планшети iPad Pro на чипі M2 з підтримкою Wi-Fi 6E та iPad з повним редизайном (більший екран 10,9 дюйма та USB-C )

Ввечері 18 жовтня Apple пачкою пресрелізів (без окремої великої презентації) анонсувала низку нових пристроїв, зокрема - нове (вже шосте) покоління флагманського планшета iPad Pro та чергове оновлення базового iPad. Все точнісінько так, як «‎навіщував»‎ авторитетний інсайдер та редактор Bloomberg Марк Гурман.

iPad Pro - чип M2 та підтримка Wi-Fi 6E

iPad Pro розміняв ще одне покоління, проте ззовні ніяк не змінився - власне дизайн флагманського планшета Apple не зазнавав кардинальних змін з 2018 року. У новому поколінні iPad Pro ті ж самі дві моделі з діагоналями 11 та 12,9 дюйма (екрани ті самі, що у попередників - підтримка 120 Гц нікуди не зникла, а екран Pro XDR з підсвічування mini-LED досі лишається прерогативою старшої «прошки»‎) у звичних кольорах Silver та Space Gray, які, будемо відвертими, вже приїлися.

Всі головні покращення зосереджені всередині, а головна зміна - потужніший процесор М2 (такий же, як у ноутбуку MacBook Air M2 (2022) з 8-ядерним CPU, 10-ядерним GPU та 16-ядерним нейропроцесором (відповідає за прискорення обробки завдань штучного інтелекту) замість M1. Порівнюючи M2 з M1, Apple каже про приріст продуктивності CPU на 15%, GPU - на 35%, а нейропроцесора - на 40%. Завдяки потужнішому чипу M2 нові «прошки» зможуть запускати найвибагливіші програми та ресурсомісткі бібліотеки.

Набір засобів бездротового зв'язку також оновили - Pad Pro тепер підтримує Wi-Fi 6E (дозволяє використовувати діапазон 6 ГГц додатково до 2,4 та 5 ГГц, що своєю чергою забезпечує більшу пропускну спроможність та вищу стабільність з'єднання), Bluetooth 5.3 і «більше мереж 5G по всьому світу».

Ще одне помітне нововведення - функція з промовистою назвою Hover для роботи з Apple Pencil 2-го покоління, яка розпізнає стилус на відстані до 12 мм над дисплеєм та дозволяє побачити прев'ю тих чи інших змін до їх фактичного застосування. Взагалі то ця функція не є новою та вже добре знайома власникам телефонів та планшетів Samsung зі стилусами, проте Apple реалізувала її лише зараз.





Ця нова функція також забезпечує низку інших можливостей. Наприклад, у Scribble текстові поля автоматично розширюються, коли олівець наближається до екрана, а рукописний текст перетворюється на текст ще швидше. Програми сторонніх розробників також можуть скористатися перевагами цієї нової функції, щоб запропонувати користувачам новий досвід малювання та редагування ескізів.

Як і раніше, конфігурації 128 ГБ, 256 ГБ і 512 ГБ вбудованої флешпам'яті постачаються з 8 ГБ оперативної пам'яті, а варіанти iPad Pro на 1 ТБ і 2 ТБ вирізняються розширеним до 16 ГБ обсягом оперативної пам'яті.

Серед інших покращень Apple виділяє можливість записувати відео у форматі ProRes, виконувати багатопотокове редагування в реальному часі без втрати якості зображення та конвертувати відзнятий матеріал ProRes до 3 разів швидше.

Нові iPad Pro вже можна замовити, а у вільному продажі планшети з'являться з 26 жовтня. Версія з 11-дюймовим екраном коштує від $799 (Wi-Fi, 128 ГБ) до $2099 (Wi-Fi + 5G, 2 ТБ), а iPad Pro з 12,9-дймовим екраном - від $1099 до $2399. Ціна стилуса Apple Pencil не змінилася - $129. Це ціни для ринку США і без урахування податків. Коли й за якими цінами iPad Pro з'являться в Україні, поки невідомо.

iPad - повний редизайн

Одночасно з iPad Pro вийшов iPad. Це вже 10-те покоління планшета iPad, який вперше дебютував у 2010 році.

iPad отримав повний редизайн - діагональ екрана Liquid Retina зросла з 10,2 дюйма до 10,9 дюйма (2360×1640 пікселів, 500 кд/м² яскравості та підтримка True Tone), корпус із плоскими гранями, як в iPad Pro, а фронтальна камера перемістилася на горизонтальну рамку дисплея, а замість пропрієтарного Lightning тепер універсальний роз'єм USB-C. Також Apple прибрала у новій моделі аудіороз'єм 3,5 мм та кнопку Home з нижньої рамки, а сканер Touch ID тепер вбудовано у кнопку живлення, як у нових моделей iPad Air і iPad Mini (Face ID лишається прерогативою iPad Pro).

Фактично iPad 10 - це варіація iPad Air 4 з кількома несуттєвими відмінностями.

Базовий iPad перейшов на процесор A14 Bionic, який використовується в iPhone 12. Попереднє покоління використовувало менш потужний A13 Bionic. Apple каже, що новий iPad працює «втричі краще, ніж iPad сьомого покоління», випущений у 2019 році, та може працювати автономно «цілий день».

Фронтальна камера - тепер 12 Мп і з функцією Center Stage, яка постійно «стежить» за користувачем під час відеодзвінків та завжди показує його у центрі кадру.

Камера на задній панелі теж 12 Мп і здатна знімати відео 4K. Apple також додала нові горизонтальні стереодинаміки та подвійні мікрофони.

На вибір є чотири яскраві кольори - синій, рожевий, жовтий і сріблястий. Моделі на 64 та 256 ГБ - як з Wi-Fi (Wi-Fi 6), так і з 5G.

Новий iPad підтримує Apple Pencil першого покоління та новий Magic Keyboard Folio, який продаватиметься за $249 доларів. Що цікаво, торішній iPad з товстими рамками та кнопкою Home продовжить продаватися разом з новою моделлю, яка очікувано є дорожчою. iPad з редизайном коштує від $449 за модель на 64 ГБ ($599 за Wi-Fi + 5G), а старий - від $329.

iPadOS 16 вийде 24 жовтня

Нові iPad Pro працюють на базі найновішої версії iPadOS 16, яка, серед інших змін, містить функції Stage Manager, яку описують як «новий спосіб багатозадачності та легкого виконання завдань». Під час бета-тестування користувачі розкритикували функціональність через велику кількість недоробок та низьку продуктивність. Врешті Apple відклала реліз iPadOS 16 більше як на місяць - оновлення вийде 24 жовтня.