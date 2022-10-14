Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ілон Маск потрапив під слідство федеральної влади через угоду з Twitter

09:10 14.10.2022 |

Новини IT

 

Американський підприємець Ілон Маск перебуває під наслідком федеральної влади через угоду з компанією Twitter.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Twitter кілька місяців тому направила запит адвокатам Маска з проханням про надання листування підприємця з федеральною владою, проте повідомлення не було подано.

"Twitter хоче отримати ці документи, тому що вони стосуються ключових питань у цьому судовому процесі", - йдеться у повідомленні.

Інвестор американської компанії Twitter Джузеппе Пампена подав до суду на Маска, звинувативши у маніпулюванні цінами акцій соцмережі.

Інвестор переконаний, що Маск, погодившись на початку жовтня відновити придбання Twitter, "по суті визнав, що весь цей час блефував", заявляючи про вихід із угоди.

"Шахрайські та незаконні дії" Маска обвалили акції соцмережі, завдали збитків інвесторам компанії, одночасно покращивши позиції американського мільярдера на переговорах, випливає з позову, направленого до федерального суду в Сан-Франциско.

Ілон Маск потрапив під слідство федеральної влади через угоду з Twitter

 

Нагадаємо, Ілон Маск вирішив завершити угоду щодо купівлі компанії Twitter Inc, відмовившись від судового процесу. Розмір угоди складе 44 млрд. доларів, як і планувалося спочатку.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Twitter, Tesla, SpaceX
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 35,6306
  0,1280
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8143  0,07 0,18 41,0018  0,10 0,25
EUR 38,1964  0,05 0,12 39,6607  0,14 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9342  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес