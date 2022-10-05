Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Apple хоче наростити виробництво AirPods і Beats в Індії – ЗМІ

14:09 05.10.2022 |

Новини IT

 

Американська корпорація Apple веде переговори з постачальниками щодо перенесення виробництва навушників AirPods і Beats до Індії.

Про це пише Nikkei Asia з посиланням на джерела.

"Цей крок є частиною поступової диверсифікації Apple з Китаю, оскільки компанія рагне знизити ризик збоїв у ланцюжках поставок через сувору політику країни щодо нульового поширення COVID-19 та напруженість у відносинах із США" - пише видання.

За даними трьох співрозмовників Nikkei Asia, знайомих з цим питанням, Apple веде переговори з низкою своїх постачальників про збільшення виробництва в Індії, в тому числі ключових акустичних пристроїв, вже в наступному році.

Зазначається, що компанія, яка збирає iPhone, Foxconn, готується виробляти навушники Beats в Індії та сподівається з часом виробляти там також AirPods.

За словами джерел, Luxshare Precision Industry та її філії, які вже виробляють AirPods у В'єтнамі та Китаї, також планують допомогти Apple виготовляти популярні бездротові навушники в Індії.

Однак наразі Luxshare більше зосереджується на своїх в'єтнамських операціях AirPods і може повільніше, ніж її конкуренти, розпочати виробництво продуктів Apple в Індії, каже один із співрозмовників.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Apple, Індія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2157
  0,0475
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0306  0,39 0,96 41,3271  0,16 0,38
EUR 38,8806  0,08 0,20 40,5723  0,19 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес