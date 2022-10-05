Apple хоче наростити виробництво AirPods і Beats в Індії – ЗМІ

Американська корпорація Apple веде переговори з постачальниками щодо перенесення виробництва навушників AirPods і Beats до Індії.

Про це пише Nikkei Asia з посиланням на джерела.

"Цей крок є частиною поступової диверсифікації Apple з Китаю, оскільки компанія рагне знизити ризик збоїв у ланцюжках поставок через сувору політику країни щодо нульового поширення COVID-19 та напруженість у відносинах із США" - пише видання.

За даними трьох співрозмовників Nikkei Asia, знайомих з цим питанням, Apple веде переговори з низкою своїх постачальників про збільшення виробництва в Індії, в тому числі ключових акустичних пристроїв, вже в наступному році.

Зазначається, що компанія, яка збирає iPhone, Foxconn, готується виробляти навушники Beats в Індії та сподівається з часом виробляти там також AirPods.

За словами джерел, Luxshare Precision Industry та її філії, які вже виробляють AirPods у В'єтнамі та Китаї, також планують допомогти Apple виготовляти популярні бездротові навушники в Індії.

Однак наразі Luxshare більше зосереджується на своїх в'єтнамських операціях AirPods і може повільніше, ніж її конкуренти, розпочати виробництво продуктів Apple в Індії, каже один із співрозмовників.