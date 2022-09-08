Apple анонсувала TWS-навушники AirPods Pro 2 — чип Apple H2 та вдвічі краще шумозаглушення за $249

Слідом за своєю «найкращою лінійкою Apple Watch» (Watch Series 8, Watch SE 2-го покоління та захищені Watch Ultra для екстремального спорту) на сьогоднішній презентації Apple "Far Out", яка досі продовжується, анонсували AirPods Pro 2-го покоління. За словами Apple, це «найдосконаліші AirPods на сьогодні». Це оновлення першого покоління AirPods Pro, яке вийшли три роки тому - у жовтні 2019 року.





Нова модель зберегла дизайн оригінальних AirPods Pro, тоді як всі зміни зосереджені всередині - покращений внутрішній дизайн та поліпшені характеристики.

У AirPods Pro 2 новий апаратний базис - чип Apple H2, який забезпечить вищу якість звуку та вдвічі ефективніше шумозаглушення.

Персональне налаштування та створення персоналізованого профілю Spatial Audio - з урахуванням форми вух кожного користувача - за допомогою камери iPhone.

AirPods Pro 2 отримали оновлений дизайн на нові розміри насадок-вкладишів, та поставлятися з зарядним футляром, який здатен звуком просигналізувати про своє місцеперебування у відповідь на запит у фірмовому застосунку для пошуку загублених пристроїв Apple Find My ("Локатор").

Окрім зарядки за допомогою кабелю Lightning або зарядного пристрою Qi чи MagSafe, футляр можна заряджати за допомогою зарядного пристрою Apple Watch.

Автономність AirPods Pro 2 - 6 годин відтворення аудіо на одному заряді, що на 33% більше, ніж в оригінальних AirPods Pro. Зарядний футляр забезпечує 30 годин прослуховування - на 6 годин більше, ніж оригінальна модель.

Ціна лишилася на колишньому рівні - $249 (це для ринку США і без урахування податків). Попередні замовлення AirPods Pro 2 стартують 9 вересня, а у вільному продажі навушники з'явиться 23 вересня.