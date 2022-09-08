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АНАЛІТИКА

Apple анонсувала TWS-навушники AirPods Pro 2 — чип Apple H2 та вдвічі краще шумозаглушення за $249

10:30 08.09.2022 |

Новини IT

 

Слідом за своєю «найкращою лінійкою Apple Watch» (Watch Series 8, Watch SE 2-го покоління та захищені Watch Ultra для екстремального спорту) на сьогоднішній презентації Apple "Far Out", яка досі продовжується, анонсували AirPods Pro 2-го покоління. За словами Apple, це «найдосконаліші AirPods на сьогодні». Це оновлення першого покоління AirPods Pro, яке вийшли три роки тому - у жовтні 2019 року.


Нова модель зберегла дизайн оригінальних AirPods Pro, тоді як всі зміни зосереджені всередині - покращений внутрішній дизайн та поліпшені характеристики.

Apple анонсувала TWS-навушники AirPods Pro 2 — чип Apple H2 та вдвічі краще шумозаглушення за $249

 

У AirPods Pro 2 новий апаратний базис - чип Apple H2, який забезпечить вищу якість звуку та вдвічі ефективніше шумозаглушення.

Персональне налаштування та створення персоналізованого профілю Spatial Audio - з урахуванням форми вух кожного користувача - за допомогою камери iPhone.

Apple анонсувала TWS-навушники AirPods Pro 2 — чип Apple H2 та вдвічі краще шумозаглушення за $249

 

AirPods Pro 2 отримали оновлений дизайн на нові розміри насадок-вкладишів, та поставлятися з зарядним футляром, який здатен звуком просигналізувати про своє місцеперебування у відповідь на запит у фірмовому застосунку для пошуку загублених пристроїв Apple Find My ("Локатор").

Apple анонсувала TWS-навушники AirPods Pro 2 — чип Apple H2 та вдвічі краще шумозаглушення за $249

 

Окрім зарядки за допомогою кабелю Lightning або зарядного пристрою Qi чи MagSafe, футляр можна заряджати за допомогою зарядного пристрою Apple Watch.

Apple анонсувала TWS-навушники AirPods Pro 2 — чип Apple H2 та вдвічі краще шумозаглушення за $249

 

Автономність AirPods Pro 2 - 6 годин відтворення аудіо на одному заряді, що на 33% більше, ніж в оригінальних AirPods Pro. Зарядний футляр забезпечує 30 годин прослуховування - на 6 годин більше, ніж оригінальна модель.

Ціна лишилася на колишньому рівні - $249 (це для ринку США і без урахування податків). Попередні замовлення AirPods Pro 2 стартують 9 вересня, а у вільному продажі навушники з'явиться 23 вересня.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Apple
 

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