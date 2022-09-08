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Apple представила Watch Ultra: смарт-годинник для спорту, туризму та занурень під воду

10:16 08.09.2022 |

Новини IT

Apple представила Watch Ultra: смарт-годинник для спорту, туризму та занурень під воду

 

На презентації Apple Far Out представлено новий розумний годинник преміум-класу Apple Watch Ultra. Смарт-годинник належить до преміум-сегменту і призначений для занять спортом і туризмом, а також для підводних занурень та підйомів у гори.


Apple Watch Ultra мають збільшений розмір 49 мм та великий екран, отримали титановий корпус та захист оновленої бічної головки, а також нової додаткової кнопки. Усередині корпусу є три мікрофони та пара динаміків.

Apple представила Watch Ultra: смарт-годинник для спорту, туризму та занурень під воду

 

Розумний годинник працює до 36 годин на одному заряді у звичайному режимі і до 60 годин при активному енергозбереженні. Новинка оснащена посиленим багатодіапазонним модулем GPS із додатковою частотою L5. При цьому доступний особливий режим GPS із низьким енергоспоживанням.

Apple представила Watch Ultra: смарт-годинник для спорту, туризму та занурень під воду

 

Якщо користувач Apple Watch Ultra заблукає в лісі або в горах, то годинник забезпечений потужною сиреною потужністю 86 децибелів. Обіцяють, що її буде чути на відстані до 180 метрів.

Apple представила Watch Ultra: смарт-годинник для спорту, туризму та занурень під воду

 

Apple Watch Ultra захищені від води (WR 100) та отримали сертифіковані за стандартом EN 13319 для занурення з аквалангом.

Смарт-годинник Apple Watch Ultra з'явиться у продажу 23 вересня за ціною 799 доларів. Обіцяють різні версії ремінців для різних видів спорту.

За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Apple
 

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