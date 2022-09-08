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АНАЛІТИКА

Apple представила розумний годинник Watch SE другого покоління

10:04 08.09.2022 |

Новини IT

Apple представила розумний годинник Watch SE другого покоління

 

Apple анонсувала новий годинник Watch SE. Він став оновленням оригінальної серії SE - годинника початкового рівня з підтримкою стільникового зв'язку. Від старшої версії їх відрізняє відсутність преміальних функцій, таких як електричний датчик серцебиття або функція екрана Always On.

Apple представила розумний годинник Watch SE другого покоління

 

Новий SE підтримуватиме нову функцію виявлення аварій, анонсовану в Series 8. За заявами компанії, нові SE будуть на 20% швидше. Корпус SE буде виконаний у сріблястому, північному та зірковому кольорах.

Apple представила розумний годинник Watch SE другого покоління

 

Серед характеристик назвали водонероникність до 50 метрів, детектор падіння, оптичний датчик серцевого ритму.

Ціна знизилася до $249 за модель з GPS і $299 доларів за годинник із стільниковим зв'язком.

За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Apple
 

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