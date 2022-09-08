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Apple представила розумний годинник Watch SE другого покоління
10:04 08.09.2022 |
Apple анонсувала новий годинник Watch SE. Він став оновленням оригінальної серії SE - годинника початкового рівня з підтримкою стільникового зв'язку. Від старшої версії їх відрізняє відсутність преміальних функцій, таких як електричний датчик серцебиття або функція екрана Always On.
Новий SE підтримуватиме нову функцію виявлення аварій, анонсовану в Series 8. За заявами компанії, нові SE будуть на 20% швидше. Корпус SE буде виконаний у сріблястому, північному та зірковому кольорах.
Серед характеристик назвали водонероникність до 50 метрів, детектор падіння, оптичний датчик серцевого ритму.
Ціна знизилася до $249 за модель з GPS і $299 доларів за годинник із стільниковим зв'язком.
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