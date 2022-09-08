Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Apple анонсувала смартгодинник Watch Series 8 — з вбудованим термометром, розпізнаванням ДТП та функціями жіночого здоров'я

09:55 08.09.2022 |

Новини IT

Apple анонсувала смартгодинник Watch Series 8 — з вбудованим термометром, розпізнаванням ДТП та функціями жіночого здоров&apos;я

 

Першим пристроєм, показаним під час проведення презентації Apple Far Out, став розумний годинник Apple Watch Series 8. Дизайн новинки не зазнав істотних змін у порівнянні з попередником, але багато нововведень приховано всередині годинника.


У Apple Watch Series 8 інтегрований сенсор температури, який переважно орієнтований на відстеження стану жіночого організму. Датчик перевіряє температуру тіла кожні 5 секунд і здатний фіксувати зміни температури лише на 0,1 градуса Цельсія. Відстеження температури дозволить більш точно відстежувати менструальний цикл, визначати дату овуляції та планувати вагітність.

Apple анонсувала смартгодинник Watch Series 8 — з вбудованим термометром, розпізнаванням ДТП та функціями жіночого здоров&apos;я

 

Оновлений набір внутрішніх сенсорів годинника дозволить визначати момент аварії. З метою економного використання ресурсів батареї ця функція працює тільки під час керування автомобілем. Сенсори здатні визначати різні типи аварій. При виявленні аварії годинник може автоматично передавати інформацію про інцидент рятувальним службам, включаючи координати місця аварії.

Apple анонсувала смартгодинник Watch Series 8 — з вбудованим термометром, розпізнаванням ДТП та функціями жіночого здоров&apos;я

 

Новий режим енергозаощадження Low Power Mode дозволяє збільшити тривалість автономної роботи до 36 годин. У цьому режимі відключається функція Always-On Display та автоматичне відстеження тренувань, але продовжує працювати відстеження активності та аварій. Цей режим не буде ексклюзивом для Apple Watch Series 8. Він з'явиться і в моделях попередніх поколінь, починаючи з Series 4, які використовують watchOS 9.

Версія з підтримкою мобільного зв'язку також зможе похвалитися міжнародним роумінгом.

Розумний годинник Apple Watch Series 8 вже доступний для попереднього замовлення, а його фактичний продаж розпочнеться 16 вересня. Стандартна версія з GPS оцінюється в $399, а модифікація з підтримкою мобільного зв'язку коштуватиме $499.

За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Apple
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,1371
  0,1499
 0,41

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2963  0,34 0,85 41,2989  0,53 1,31
EUR 39,8611  0,37 0,95 41,0937  0,58 1,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,00 0,00 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес