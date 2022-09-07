Найпродуктивніші флагмани Android по всьому світу за версією AnTuTu

Команда популярного бенчмарку AnTuTu опублікувала найсвіжіший рейтинг найпродуктивніших смартфонів на основі операційної системи Android на міжнародному ринку. Він помітно відрізняється від рейтингу AnTuTu в Китаї.

У серпні рейтинг зазнав змін порівняно з липнем, але не надто сильних. Перше місце зберіг Asus ROG Phone 6 Pro на основі нової платформи Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. А на друге місце пробився новачок - iQOO 9T на тій же платформі. На третьому місці також лишився Red Magic 7.

Замикають десятку Xiaomi 12S Ultra, BlackShark 5 Pro, Vivo X80, Motorola Edge 30 Pro, Vivo X80 Pro, Samsung Galaxy Fold4 5G і Xiaomi 12 Pro.

Як ми бачимо, тоді як новачки Xiaomi 12S Ultra та Samsung Galaxy Я Fold4 5G почали штурмувати Топ-10, з рейтингу вилетіли Poco F4 GT та Redmi K50 Gaming.

Статистику зібрано в період з 1 по 31 серпня 2022 року. У рейтингу AnTuTu використовуються середні, а не найвищі результати. Для кожного смартфона враховувалися результати щонайменше 1000 тестів - моделі з меншою кількістю тестів до рейтингу не потрапляють.