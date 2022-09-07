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АНАЛІТИКА

Найпродуктивніші флагмани Android по всьому світу за версією AnTuTu

10:48 07.09.2022 |

Новини IT

 

Команда популярного бенчмарку AnTuTu опублікувала найсвіжіший рейтинг найпродуктивніших смартфонів на основі операційної системи Android на міжнародному ринку. Він помітно відрізняється від рейтингу AnTuTu в Китаї.

У серпні рейтинг зазнав змін порівняно з липнем, але не надто сильних. Перше місце зберіг Asus ROG Phone 6 Pro на основі нової платформи Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. А на друге місце пробився новачок - iQOO 9T на тій же платформі. На третьому місці також лишився Red Magic 7.

Найпродуктивніші флагмани Android по всьому світу за версією AnTuTu

 

Замикають десятку Xiaomi 12S Ultra, BlackShark 5 Pro, Vivo X80, Motorola Edge 30 Pro, Vivo X80 Pro, Samsung Galaxy Fold4 5G і Xiaomi 12 Pro.

Як ми бачимо, тоді як новачки Xiaomi 12S Ultra та Samsung Galaxy Я Fold4 5G почали штурмувати Топ-10, з рейтингу вилетіли Poco F4 GT та Redmi K50 Gaming.

Статистику зібрано в період з 1 по 31 серпня 2022 року. У рейтингу AnTuTu використовуються середні, а не найвищі результати. Для кожного смартфона враховувалися результати щонайменше 1000 тестів - моделі з меншою кількістю тестів до рейтингу не потрапляють.
За матеріалами: ixbt.com
 

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