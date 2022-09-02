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Найпродуктивніші Android-смартфони у рейтингу AnTuTu. Зі списку остаточно зникли моделі на основі MediaTek Dimensity 9000
11:43 02.09.2022 |
Команда популярного бенчмарку AnTuTu опублікувала свій щомісячний рейтинг найпродуктивніших флагманських смартфонів на основі операційної системи Android.
Як відзначають експерти AnTuTu, найближчим часом на нас чекає спекотна битва флагманів - у серпні пройшла чергова хвиля релізів нових телефонів на основі SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, крім того, очікується випуск з випередженням графіка Snapdragon 8 Gen 2 - вже в листопаді.
У рейтингу за серпень зміни вже почалися, і вони дуже помітні. Зі списку остаточно зникли моделі на основі MediaTek Dimensity 9000, весь топ-10 побудований виключно на Snapdragon 8 Plus Gen 1.
У трійці лідерів перше місце зберіг за собою Nubia Red Magic 7S, з третього на друге місце піднявся Asus ROG Phone 6, а третє тепер займає Red Magic 7S Pro, який витіснив iQoo 10 Pro на четверте.
Замикають десятку лідерів Lenovo Legion Y70, iQoo 10, OnePlus Ace Pro, Moto X30 Pro, Xiaomi 12S Pro та Xiaomi Mix Fold 2.
Статистику зібрано в період з 1 по 31 серпня 2022 року. У рейтингу AnTuTu використовуються середні, а не найвищі результати. Для кожного смартфона враховувалися результати щонайменше 1000 тестів - моделі з меншою кількістю тестів до рейтингу не потрапляють.
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