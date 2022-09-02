Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Найпродуктивніші Android-смартфони у рейтингу AnTuTu. Зі списку остаточно зникли моделі на основі MediaTek Dimensity 9000

11:43 02.09.2022 |

Новини IT

 

Команда популярного бенчмарку AnTuTu опублікувала свій щомісячний рейтинг найпродуктивніших флагманських смартфонів на основі операційної системи Android.

Як відзначають експерти AnTuTu, найближчим часом на нас чекає спекотна битва флагманів - у серпні пройшла чергова хвиля релізів нових телефонів на основі SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, крім того, очікується випуск з випередженням графіка Snapdragon 8 Gen 2 - вже в листопаді.

У рейтингу за серпень зміни вже почалися, і вони дуже помітні. Зі списку остаточно зникли моделі на основі MediaTek Dimensity 9000, весь топ-10 побудований виключно на Snapdragon 8 Plus Gen 1.

У трійці лідерів перше місце зберіг за собою Nubia Red Magic 7S, з третього на друге місце піднявся Asus ROG Phone 6, а третє тепер займає Red Magic 7S Pro, який витіснив iQoo 10 Pro на четверте.

Найпродуктивніші Android-смартфони у рейтингу AnTuTu. Зі списку остаточно зникли моделі на основі MediaTek Dimensity 9000

 

Замикають десятку лідерів Lenovo Legion Y70, iQoo 10, OnePlus Ace Pro, Moto X30 Pro, Xiaomi 12S Pro та Xiaomi Mix Fold 2.

Статистику зібрано в період з 1 по 31 серпня 2022 року. У рейтингу AnTuTu використовуються середні, а не найвищі результати. Для кожного смартфона враховувалися результати щонайменше 1000 тестів - моделі з меншою кількістю тестів до рейтингу не потрапляють.
За матеріалами: ixbt.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,5832
  0,0128
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,7328  0,09 0,23 40,5434  0,09 0,21
EUR 39,5769  0,17 0,44 40,6172  0,16 0,38

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес