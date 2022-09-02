Фінансові новини
- |
- 02.09.22
- |
- 13:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Найпотужніші смартфони субфлагманського та середнього рівнів. Змінилися лідери рейтингу AnTuTu
11:56 02.09.2022 |
Команда бенчмарку AnTuTu опублікувала рейтинги субфлагманських моделей та моделей середнього рівня на основі операційної системи Android станом на серпень 2022 року.
Як відзначають експерти AnTuTu, на відміну від рейтингу флагманів, у бюджетнішому сегменті майже весь топ-10 заснований на SoC MediaTek - платформах Dimensity серії 8.
У рейтингу субфлагманів змінилася трійка лідерів: перше місце посів Realme GT Neo3, друге - Vivo S15 Pro, а третє - Redmi Note 11T Pro+. Потім йдуть OnePlus Ace Racing Edition, OnePlus Ace, Oppo Reno8 Pro +, Redmi K50, Redmi Note 11T Pro, Oppo K10 5G та Vivo S15.
У рейтингу недорогих смартфонів перше місце зберіг iQoo Z5, а друге та третє місця захопили Oppo Reno8 Pro та Xiaomi Civi 1S, на четверте місце спустився Honor 70. Топ-10 замикають Xiaomi 11 Youth Edition, Honor 50 Pro та Honor 50.
Статистику зібрано в період з 1 по 31 серпня 2022 року. У рейтингу AnTuTu використовуються середні, а не найвищі результати. Для кожного смартфона враховувалися результати щонайменше 1000 тестів - моделі з меншою кількістю тестів до рейтингу не потрапляють.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Перше рішення про конфіскацію майна російського олігарха ухвалене. Що це дає Україні?
|Долар по 50 грн: стали відомі деталі урядового макропрогнозу на наступний рік
|Опалювальний період в Україні починається, коли температура повітря падає нижче 8 градусів тепла
|Андрій Єрмак чи Кирило Тимошенко? Як розкрадання західної гуманітарки вдарить по Банковій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Найпотужніші смартфони субфлагманського та середнього рівнів. Змінилися лідери рейтингу AnTuTu
|Найпродуктивніші Android-смартфони у рейтингу AnTuTu. Зі списку остаточно зникли моделі на основі MediaTek Dimensity 9000
|В США проти Tesla подали колективний позов через помилкові спрацювання гальм
|Apple і Google скоротять виробництво своїх гаджетів в Китаї, - NYT
|Amazon Web Services виділить українським стартапам понад 800 тисяч доларів
|ASUS Zenbook 17 Fold OLED — флагманський ноутбук з 17,3-дюймовим гнучким OLED-екраном за $3499
|Компанія SpaceX має намір здійснити до 100 запусків ракети Falcon 9 у 2023 році
Бізнес
|Що таке «тихе звільнення» - новий тренд у соцмережах
|У Google Play перестануть допускати VPN-клієнти, що блокують рекламу
|У січні 2023 року в Google Chrome перестануть працювати AdBlock та інші блокувальники реклами
|Logitech розробляє аналог Steam Deck – можлива підтримка GeForce Now, Xbox Cloud Gaming та Steam
|Штучний інтелект допоміг французькім податківцям заробити €10 млн
|AMD показала першу відеокарту Radeon RX 7000 з архітектурою RDNA3 — приріст швидкодії складе більш як 50% щодо RDNA2
|AMD представила настільні процесори Ryzen 7000 — флагман Ryzen 9 7950X на 57% продуктивніший за Intel Core i9-12900К