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АНАЛІТИКА

Найпотужніші смартфони субфлагманського та середнього рівнів. Змінилися лідери рейтингу AnTuTu

11:56 02.09.2022 |

Новини IT

 

Команда бенчмарку AnTuTu опублікувала рейтинги субфлагманських моделей та моделей середнього рівня на основі операційної системи Android станом на серпень 2022 року.

Як відзначають експерти AnTuTu, на відміну від рейтингу флагманів, у бюджетнішому сегменті майже весь топ-10 заснований на SoC MediaTek - платформах Dimensity серії 8.

Найпотужніші смартфони субфлагманського та середнього рівнів. Змінилися лідери рейтингу AnTuTu

 

У рейтингу субфлагманів змінилася трійка лідерів: перше місце посів Realme GT Neo3, друге - Vivo S15 Pro, а третє - Redmi Note 11T Pro+. Потім йдуть OnePlus Ace Racing Edition, OnePlus Ace, Oppo Reno8 Pro +, Redmi K50, Redmi Note 11T Pro, Oppo K10 5G та Vivo S15.

У рейтингу недорогих смартфонів перше місце зберіг iQoo Z5, а друге та третє місця захопили Oppo Reno8 Pro та Xiaomi Civi 1S, на четверте місце спустився Honor 70. Топ-10 замикають Xiaomi 11 Youth Edition, Honor 50 Pro та Honor 50.

Найпотужніші смартфони субфлагманського та середнього рівнів. Змінилися лідери рейтингу AnTuTu

 

Статистику зібрано в період з 1 по 31 серпня 2022 року. У рейтингу AnTuTu використовуються середні, а не найвищі результати. Для кожного смартфона враховувалися результати щонайменше 1000 тестів - моделі з меншою кількістю тестів до рейтингу не потрапляють.
За матеріалами: ixbt.com
 

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