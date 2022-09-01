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АНАЛІТИКА

Компанія SpaceX має намір здійснити до 100 запусків ракети Falcon 9 у 2023 році

09:28 01.09.2022 |

Новини IT

 

Американська приватна аерокосмічна компанія SpaceX планує здійснити у 2023 році до 100 запусків своєї основної ракети-носія Falcon 9, повідомив голова та засновник компанії Ілон Маск.

"Так, плануємо до 100 запусків наступного року", - написав Маск у соцмережах, у відповідь на повідомлення про можливу кількість запусків ракети у 2023 році.

Загалом у 2022 році, як заявляв у березні Маск, SpaceX планує здійснити 60 запусків Falcon 9. Наразі компанія здійснила 39, тим самим вона запускала ракету в середньому кожні 6,2 дні.

Для досягнення мети у 100 запусків ракета має запускатися кожні 3,65 дня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: SpaceX
 

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