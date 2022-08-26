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АНАЛІТИКА

Google обрав ще 16 українських стартапів, які отримають до $100 тисяч підтримки

16:29 26.08.2022 |

Новини IT

 

Компанія Google обрала ще 16 українських стартапів, які приєднаються до Фонду підтримки Google for Startups Ukraine та отримають фінансування до $100 тис.

Про це йдеться у блозі Google Україна.

"Фонд підтримки України, керований Huge Thing, підтримує засновані в Україні технологічні компанії, щоб вони могли продовжувати зміцнювати свою спільноту та створювати основу для післявоєнного економічного відновлення.

Протягом 2022 року стартапи-одержувачі отримають до $100 тис. фінансових інвестицій без власного капіталу, а також кредити Google Cloud, практичну підтримку продуктів Google та технічну підтримку", - повідомили у компанії.

Так, другими одержувачами Фонду підтримки Google для стартапів в Україні стали:

* AcademyOcean - допомагає компаніям автоматизувати навчання співробітників, клієнтів і партнерів.

* Agrolabs - використовує дані, щоб допомогти фермерам уникнути неврожаю, збільшити врожайність і заощадити час.

* Awesomic - підбирає завдання з дизайну для професійних дизайнерів протягом 24 годин.

* Cardiolyse - дистанційно відстежує стан серця за допомогою штучного інтелекту, щоб надавати персоналізовані звіти, виявлення та прогноз на основі даних.

* Choizy - відео-додаток для профорієнтації для студентів та людей, які бажають змінити професію.

* ComeBack Mobility - допомагає у відновленні та реабілітації користувачів милиць після травм нижніх кінцівок.

* EducateMe - універсальна платформа для віддаленого навчання та створення курсів у реальному часі за лічені хвилини.

* Esper Bionics - створює пристрої для покращення роботи людини, як-от протез руки, що самонавчається.

* GIOS - репетиторська площадка для студентів та вчителів математики.

* Liki24 - робить фармацевтичну продукцію доступнішою для покупців, аптек, виробників і страховиків.

* Masthead Data - цифровий інструмент, який допомагає виявляти та виправляти помилки даних у реальному часі.

* Plai - допомагає командам досягати кращих результатів завдяки управлінню продуктивністю.

* Precoro - розширює можливості компаній, об'єднуючи запитувачів, затверджувачів, менеджерів із закупівель і бухгалтерію в одному керованому просторі.

* Promin Aerospace - демократизація космосу шляхом створення самозагоряючих ракет для доставки корисних вантажів на орбіту швидше за інших.

* Twiso - центр співпраці, який робить записи зустрічей видимими, доступними для пошуку та доступними для всієї команди.

* Zeely - більшує дохід для малого бізнесу завдяки простим у використанні маркетинговим інструментам.

Зазначається, що українські стартапи ще можуть подавати заявки на участь у Google for Startups Ukraine Support Fund до 20 вересня. Пізніше цього року буде оголошено остаточну когорту реципієнтів.

Окрім фінансування стартапи отримують менторську та технічну підтримку, кредити хмарного сервісу Google Cloud тощо.

Як повідомлялося, у березні Google оголосила про створення Google for Startups Ukraine Support Fund - Фонду підтримки Google для стартапів в Україні - в розмірі $5 млн для виділення грошових грантів протягом 2022 року. У травні Google оголосив перші 17 українських стартапів, які отримають до $100 тисяч підтримки.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Google
 

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