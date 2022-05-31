Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-мастеру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

До 100 тысяч долларов каждому: Google выдал первые гранты для 17 украинских стартапов

16:41 31.05.2022 |

Новини IT

 

Фонд поддержки украинских стартапов от корпорации Google объявил первых получателей грантов - каждый из 17 украинских стартапов получил грант в размере до 100 тысяч долларов.

Об этом сообщается в блоге компании.

В Google напомнили, что в марте объявили о создании Google for Startups Ukraine Support Fund - Фонда поддержки Google для стартапов в Украине - в размере 5 миллионов долларов для выделения в течение 2022 денежных грантов без участия в капитале.

"Отобранные стартапы, базирующиеся в Украине, получат до 100 000 долларов США в бездолевом финансировании, а также программу менторской поддержки от Google, продуктовую поддержку и кредиты в Google Cloud", - добавили в компании.

Google объявил первую когорту получателей Фонда поддержки Google для стартапов в Украине:

Almexoft: Low-code платформа для автоматизации бизнес-процессов и электронного документооборота.
CareTech Human: Полностью автоматизированное решение plug-and-play для ежедневных проверок здоровья и раннего выявления заболеваний.
Discoperi: Система видеоконтроля на основе искусственного интеллекта, которая собирает данные о дорожном движении, чтобы предотвратить автомобильные аварии и сделать дороги более безопасными.
Dots Platform: Облачная платформа для доставки еды "все-в-одном".
Elai.io: ​​Платформа преобразования текста в видео, позволяющая пользователям создавать из текста видеоконтент с виртуальными докладчиками.
Effy.ai: Программное обеспечение для управления персоналом, позволяющее лидерам создавать высокопроизводительные команды.
Handy.ai: Внутренняя коммуникационная платформа, предлагающая сотрудникам персонального виртуального помощника.
Lab24: Маркетплейс цифровых медицинских лабораторий, подключающий клиентов к доступным услугам.
Mindly: Платформа по оказанию психологической помощи онлайн, которая предлагает помощь пациентам и автоматизацию клинического администрирования на основе искусственного интеллекта.
PRAVOSUD: Платформа для анализа судебных споров, позволяющая юристам разрабатывать успешные юридические стратегии.
pleso therapy: Платформа психической помощи, эффективно сочетающая пациентов с психологами.
Private Tech Network: Платформа "венчурный капитал как услуга", управляемая искусственным интеллектом, разработана, чтобы сделать сбор средств более быстрым и эффективным.
Releaf Paper: Первый в мире производитель бумажных изделий из опавших листьев.
Respeecher: Высококачественная система клонирования голоса (преобразование голоса) для авторов контента.
Skyworker: Приложение для найма, предоставляющего услуги по рекрутингу и подбору кадров в области технологий.
VanOnGo: Платформа доставки потребителям на основе искусственного интеллекта.
ZooZy: Универсальное мобильное приложение для ухода за домашними животными, упорядочивающее все потребности вашего питомца - еду, советы по дрессировке, здравоохранение и другие необходимые вещи - на единой платформе.

Стартапы отбираются на основе критериев и оценки собеседования; и основанные в Украине стартапы, отвечающие критериям, могут подавать заявки по ссылке.

"И хотя некоторые компании могут не соответствовать условиям Фонда, Google for Startups продолжает предлагать другие формы поддержки, которые можно узнать на сайте", - говорят в Google.
По материалам: Экономическая правда
 

ПО РУБРИКАМ

17:02 Банкиры прогнозируют отсутствие резких колебаний курса гривни в июне

16:57 Доля финучреждений, прогнозирующих ухудшение состояния финсектора в ближайшие полгода, выросла на 73% – опрос НБУ

13:22 Снижение курса евро чуть замедлилось к доллару 31 мая

12:57 СЭП и банки будут работать 13 июня в обычном режиме

12:40 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 30.05.22

12:34 Биржи АТР закрыли последние торги весны в основном ростом

10:30 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 31.05.22

10:23 Остаток средств на корсчетах банков 31.05.22

10:21 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 30.05.2022

30.05 Глава НБУ призывает постепенно переходить к рыночным механизмам из-за вызываемых длительным «ручным» управлением проблем

30.05 Курс доллара падает к евро 30 мая на ожиданиях повышения учетной ставки в США

30.05 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 27.05.22

30.05 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.05.22

30.05 Остаток средств на корсчетах банков 30.05.22

30.05 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 27.05.2022

• дальше…

16:52 Турция покупает партии украденного украинского зерна, - SeaKrime

16:48 Бразилия может приватизировать государственную нефтяную компанию Petrobras

15:32 Газового эмбарго не будет в следующем пакете санкций ЕС против России – канцлер Австрии

15:28 Кипр не дал согласие на запрет россиянам покупать недвижимость в Европе - СМИ

14:12 Парламентская ассамблея НАТО призвала предоставить Украине больше тяжелого вооружения

14:09 Премьер Болгарии: мы получили исключение из нефтяного эмбарго до конца 2024 года

13:12 Частичное нефтяное эмбарго может стоить РФ $22 миллиарда доходов, - Bloomberg

12:49 Китай отправил в зону ПВО Тайваня 30 военных самолетов. На их перехват вылетали истребители

12:42 Инфляция в еврозоне в мае ускорилась до рекордных 8,1%, сильнее прогноза

12:38 Китай намерен ускорить выпуск спецоблигаций для поддержки экономики

09:30 Лидеры ЕС на июньской встрече рассмотрят заявку Украины на членство

09:25 Шаг навстречу ЕС: удастся ли Польше уладить резкий конфликт с Еврокомиссией

08:33 Лидеры ЕС согласились предоставить Украине 9 млрд евро

08:25 Референдум об объединении Южной Осетии с РФ отложен

08:19 Работу на российском рынке свернули 1037 компаний

• дальше…

30.05 Украину будут восстанавливать в три этапа – Шмыгаль рассказал детали

27.05 Кабмин продлил карантин и режим ЧС в связи с СOVID-19 до 31 августа

25.05 «Дия» запустила опрос о владении оружием

24.05 Учителя получат 43 тысяч ноутбуков от Google – Минцифры

24.05 Лишь 10% украинцев готовы к территориальным уступкам для скорейшего завершения войны, 82% против – КМИС

24.05 Украина приостановила международное усыновление – омбудсмен

23.05 Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию до 23 августа

20.05 Для разминирования территории Украины понадобится 5-7 лет, заявляют в МВД

18.05 В Украине заработал весовой контроль грузовых автомобилей

11.05 На восстановление разрушенных войной дорог необходимо 900 млрд гривен, - Укравтодор

09.05 Аптекам во время войны разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта

05.05 В Киеве хотят вернуть плату за проезд с 16 мая

27.04 Укравтодор: Россия повредила 23 тыс. км дорог в Украине, 500 км – уже расчищены

25.04 Отчет SIPRI: Россия – пятая по военным расходам, Украина – в четвертом десятке

22.04 Украинцы, выехавшие за границу без документов, смогут оформить удостоверение для возвращения бесплатно

• дальше…

15:43 Рада уволила Денисову с должности омбудсмена – нардеп Железняк

15:43 Порошенко в Роттердаме обсудил с Туском предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС

14:12 Парламентская ассамблея НАТО призвала предоставить Украине больше тяжелого вооружения

09:30 Лидеры ЕС на июньской встрече рассмотрят заявку Украины на членство

08:33 Лидеры ЕС согласились предоставить Украине 9 млрд евро

08:00 ЕС согласовал шестой пакет санкций против России: частичное эмбарго на нефть и отключение Сбербанка от SWIFT

30.05 Спектакль Кирилла и Онуфрия. Чего ждать после фиктивного развода УПЦ МП с РПЦ

30.05 Глава МИД Франции анонсировала новые поставки Украине САУ Caesar в скором времени

30.05 Словакия передаст Украине восемь САУ Zuzana 2

30.05 Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц KRAB - СМИ

30.05 Япония передаст Украине гуманитарную помощь еще на 166 млн долларов

30.05 Германия предоставит Украине 1 млрд евро грантовой поддержки

30.05 Скандал вокруг Порошенко играет на руку противникам членства Украины в ЕС – евродепутат

27.05 Пентагон говорит, что еще не принял решение о поставках в Украину MLRS

27.05 «Ненужный» Конституционный суд. Зачем заместитель Ермака подставляет Зеленского

• дальше…

16:41 До 100 тысяч долларов каждому: Google выдал первые гранты для 17 украинских стартапов

14:00 Роботы заместили нехватку рабочей силы в Сингапуре

10:36 В ОАЭ потерявшие $30 млн «инвесторы» ограбили криптовалютного эксперта

09:49 DeLorean вернулся в виде электрокара с огромными «крыльями чайки»

09:11 В Китае на воду был спущен первый беспилотный корабль со 50 дронами на борту

08:39 Сделка по продаже «Челси» завершена. Клуб продан за 4,24 млрд фунтов

30.05 Mercedes-Benz отказывается от компактных моделей в пользу роскоши

30.05 Sony: смартфоны превзойдут по качеству зеркальные камеры не позднее 2024 года

27.05 Количество спама в криптоиндустрии выросло почти в 40 раз за два года

27.05 Mercedes-Benz откажется от механической коробки передач в 2023 году

27.05 Harley-Davidson сделал электровелосипед для бездорожья

27.05 Airbus открыла в Великобритании центр разработки водородных технологий для авиалайнеров

27.05 Мировые автопроизводители переходят с палладия на платину из-за ситуации вокруг России

27.05 Bentley запускает спецсерию автомобилей для любителей комфорта, а не быстрой езды

27.05 Учёные из Оксфорда научились выращивать живые ткани в роботизированном скелете

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно