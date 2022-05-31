До 100 тысяч долларов каждому: Google выдал первые гранты для 17 украинских стартапов

Фонд поддержки украинских стартапов от корпорации Google объявил первых получателей грантов - каждый из 17 украинских стартапов получил грант в размере до 100 тысяч долларов.

Об этом сообщается в блоге компании.

В Google напомнили, что в марте объявили о создании Google for Startups Ukraine Support Fund - Фонда поддержки Google для стартапов в Украине - в размере 5 миллионов долларов для выделения в течение 2022 денежных грантов без участия в капитале.

"Отобранные стартапы, базирующиеся в Украине, получат до 100 000 долларов США в бездолевом финансировании, а также программу менторской поддержки от Google, продуктовую поддержку и кредиты в Google Cloud", - добавили в компании.

Google объявил первую когорту получателей Фонда поддержки Google для стартапов в Украине:

Almexoft: Low-code платформа для автоматизации бизнес-процессов и электронного документооборота.

CareTech Human: Полностью автоматизированное решение plug-and-play для ежедневных проверок здоровья и раннего выявления заболеваний.

Discoperi: Система видеоконтроля на основе искусственного интеллекта, которая собирает данные о дорожном движении, чтобы предотвратить автомобильные аварии и сделать дороги более безопасными.

Dots Platform: Облачная платформа для доставки еды "все-в-одном".

Elai.io: ​​Платформа преобразования текста в видео, позволяющая пользователям создавать из текста видеоконтент с виртуальными докладчиками.

Effy.ai: Программное обеспечение для управления персоналом, позволяющее лидерам создавать высокопроизводительные команды.

Handy.ai: Внутренняя коммуникационная платформа, предлагающая сотрудникам персонального виртуального помощника.

Lab24: Маркетплейс цифровых медицинских лабораторий, подключающий клиентов к доступным услугам.

Mindly: Платформа по оказанию психологической помощи онлайн, которая предлагает помощь пациентам и автоматизацию клинического администрирования на основе искусственного интеллекта.

PRAVOSUD: Платформа для анализа судебных споров, позволяющая юристам разрабатывать успешные юридические стратегии.

pleso therapy: Платформа психической помощи, эффективно сочетающая пациентов с психологами.

Private Tech Network: Платформа "венчурный капитал как услуга", управляемая искусственным интеллектом, разработана, чтобы сделать сбор средств более быстрым и эффективным.

Releaf Paper: Первый в мире производитель бумажных изделий из опавших листьев.

Respeecher: Высококачественная система клонирования голоса (преобразование голоса) для авторов контента.

Skyworker: Приложение для найма, предоставляющего услуги по рекрутингу и подбору кадров в области технологий.

VanOnGo: Платформа доставки потребителям на основе искусственного интеллекта.

ZooZy: Универсальное мобильное приложение для ухода за домашними животными, упорядочивающее все потребности вашего питомца - еду, советы по дрессировке, здравоохранение и другие необходимые вещи - на единой платформе.

Стартапы отбираются на основе критериев и оценки собеседования; и основанные в Украине стартапы, отвечающие критериям, могут подавать заявки по ссылке.

"И хотя некоторые компании могут не соответствовать условиям Фонда, Google for Startups продолжает предлагать другие формы поддержки, которые можно узнать на сайте", - говорят в Google.