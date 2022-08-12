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Христофор Колумб
SpaceX отримала ліцензію на запуск секретних військових супутників за допомогою ракети Falcon Heavy
17:16 12.08.2022 |
За повідомленнями мережевих джерел, Космічні сили США сертифікували надважку багаторазову ракету-носій Falcon Heavy компанії SpaceX для запуску надсекретних супутників-шпигунів. Розширення співпраці не лише відкриє для компанії Ілона Маска (Elon Musk) доступ до більшої кількості урядових місій, але також дозволить економити федеральні гроші, оскільки вартість виведення супутників на орбіту знизиться.
За даними джерела, Космічні сили США вже заощадили понад $64 млн на місіях GPS, використовуючи багаторазові ракети Falcon 9. Зазначається, що відомство сертифікувало ракету Falcon Heavy ще в липні, але досі ця інформація не розкривалася публічно.
Безумовно, для запуску невеликих секретних військових супутників SpaceX може задіяти Falcon 9. Однак у випадках, коли йдеться про масивні орбітальні апарати, може знадобитися потужніший носій, такий як Falcon Heavy. Очікується, що перший запуск супутника Національного розвідувального управління США за допомогою надважкої ракети SpaceX буде здійснено з жовтня по грудень цього року.
Розширення співробітництва Космічних сил США зі SpaceX може завдати удару по конкуруючим виробникам. Насамперед йдеться про United Launch Alliance, спільне підприємство Boeing і Lockheed Martin, яке все ще не має аналогічного сертифікату для своєї ракети Vulcan. В даний час ВПС США планує провести 39 пусків ракет-носіїв з метою забезпечення національної безпеки у період з 2025 по 2027 роки. Не виключено, що контракти на реалізацію цих місій будуть розділені між SpaceX і ULA, якщо останній все ж таки вдасться пройти необхідну сертифікацію.
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