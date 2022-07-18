Ігри зі Steam скоро можна буде запускати на бортових комп'ютерах Tesla

Вперше про наміри зайнятися інтеграцією екосистеми Steam на власній апаратній платформі Tesla вустами Ілона Маска (Elon Musk) заявила ще в лютому цього року, але тепер голова компанії повідомляє, що демонстрація відповідної можливості може відбутися вже у серпні. Власники електромобілів Tesla Model S та Model X отримають доступ до найсучасніших ігор.

Ще минулого літа Tesla оголосила про оснащення бортових комп'ютерів своїх флагманських електромобілів дискретними графічними процесорами Navi 23 з архітектурою AMD RDNA 2. За деякими характеристиками, такі бортові комп'ютери можуть змагатися з актуальним поколінням ігрових консолей Microsoft і Sony. Проблема полягала лише в обмеженому асортименті ігор, які можна було запустити всередині оновлених Tesla Model S та Model X.

Над вирішенням цієї проблеми весь цей час працювали дві команди розробників Tesla у США, а цього тижня Ілон Маск заявив, що їм вдалося досягти прогресу в інтеграції ігор екосистеми Steam. Можливо, як пояснив глава Tesla, демонстрація перших підсумків цієї роботи відбудеться наступного місяця. Нагадаємо, що влада США заборонила Tesla відкривати доступ до ігор на бортовому комп'ютері в процесі руху електромобілів, але компанія обіцяє зняти це обмеження після того, як почне розповсюджувати версію програмного забезпечення FSD, що дозволяє звільнити водія від виконання звичних обов'язків. Вважається, що це відбудеться до травня наступного року, тому прогрес на ігровому напрямі видається вельми своєчасним.