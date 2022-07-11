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АНАЛІТИКА

Илон Маск отказался от приобретения Twitter за $44 млрд. Twitter собирается судиться

08:47 11.07.2022 |

Новини IT

 Би-би-си

Миллардер Илон Маск заявил, что выходит из сделки по покупке соцсети Twitter. Сделка оценивалась в 44 млрд долларов. Компания собирается подать на Маска в суд, чтобы добиться выполнения соглашения.

В материалах, поданных в суд адвокатами Маска, говорится, что компания не предоставила ему подробной информации о фейковых аккаунтах, существующих на платформе.

Акции Twitter упали на 6% на новостях об отказе Маска от сделки, о которой было объявлено в апреле этого года.

Председатель совета директоров компании Брет Тэйлор в ответ заявил, что компания планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения о слиянии.

"Совет директоров Twitter намерено закрыть сделку по цене и условиям, которые были согласованы с господином Маском, и планирует подать в суд, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о слиянии. Мы уверены, что одержим победу в суде в Делавэре", - написал Тэйлор в "Твиттере".

В заявлении адвокатов Маска же говорится, что Twitter не смог или отказался отвечать на многочисленные запросы о предоставлении информации о поддельных или спам-аккаунтах на платформе, что имеет основополагающее значение для эффективности бизнеса компании.

Адвокаты утверждают, что Twitter нарушает положения сделки и делал ложные и вводящие в заблуждение заявления, на которые полагался Маск при заключении соглашения.

Ранее Маск грозился выйти из сделки, если менеджмент соцсети не докажет ему, что фейковые и спам-аккаунты составляют не больше 5% пользователей "Твиттера".

В официальном письме, направленном регуляторам в июне, Маск писал, что как покупатель компании имеет право самостоятельно оценивать число спам-аккаунтов пользователей "Твиттера".

Сторона Маска утверждает, что в Twitter таким образом нарушили условия соглашения о продаже.

Компания Twitter настаивала на том, что ее ориентировочные оценки числа спам-аккаунтов верны, однако, по мнению Маска, фальшивых аккаунтов в ее соцсети куда больше, чем официально заявленные менее 5% от ежедневного числа пользователей.

Сам Маск говорил, что до 20% аккаунтов в "Твиттере" могут быть фальшивыми.

Маск стал крупнейшим акционером "Твиттера" в апреле, выкупив сразу 9,1% акций компании. Стоимость сделки составила 2,64 млрд долларов, что означает общую оценку Twitter на уровне почти 30 млрд долларов.

Бизнесмен заявил, что готов выкупить оставшиеся акции еще дороже - по 54,2 доллара за каждую, что довело сумму сделки до рекордной - 44 млрд долларов.

Но после того, как 25 апреля бизнесмен согласился купить Twitter, акции в течение нескольких дней падали, поскольку инвесторы предположили, что Маск может отказаться от сделки, напоминает Рейтер. В пятницу акции Twitter торговались на самом низком уровне с марта.

Контракт требует, чтобы Маск выплатил Twitter компенсацию в размере 1 млрд долларов, если он не сможет завершить сделку по таким причинам, как неспособность оплатить ее - или блокирование сделки регулирующими органами. Однако это не распространяется на тот случай, если он расторгает сделку сам.

Решение Маска, вероятно, приведет к длительной судебной тяжбе, констатирует Рейтер.

"Это катастрофический сценарий для Twitter и его совета директоров, поскольку теперь компания будет сражаться с Маском в длительной судебной тяжбе", - цитирует агентство Дэниела Айвза, аналитика Wedbush.
Ключові теги: Twitter, Tesla
 

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