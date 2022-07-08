SpaceX установила рекорд по повторному использованию первых ступеней Falcon 9

SpaceX осуществила очередной пуск ракеты-носителя Falcon 9, в рамках которого на низкую околоземную орбиту были доставлены 53 интернет-спутника Starlink. Вместе с этим компания установила новый рекорд по повторному использованию ступеней ракет в космических пусках - первая ступень применялась в 13-й раз.

Ракета Falcon 9 с 53 спутниками Starlink стартовала с площадки космодрома на мысе Канаверал в 09:11 по местному времени (16:11 EET). Примерно через 8,5 минут после старта первая ступень ракеты совершила посадку на специальную плавучую платформу Just Read the Instructions у побережья Флориды. Возможно, её используют для следующих пусков. SpaceX закончила трансляцию до того, как спутники были выведены на расчётную орбиту, но в компании подтвердили, что миссия завершена успешно.

Это старт примечателен тем, что SpaceX в 13-й раз использовала первую ступень Falcon 9, что является новым рекордным достижением. Прежде данная ступень использовалась при реализации разных миссий, включая доставку экипажа на Международную космическую станцию в 2020 году, а также выведение различных спутников, в том числе аппаратов Starlink. Всего же в этом году компания Илона Маска (Elon Musk) провела 28 космических пусков, 16 из которых связаны с выведением на орбиту телекоммуникационных аппаратов Starlink. Также отмечается, что нынешний пуск стал 50-м в рамках расширения сети Starlink и 100-м повторным пуском для первых ступеней Falcon 9.