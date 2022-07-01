Samsung запустила Gaming Hub — сборник облачных игровых сервисов для смарт-телевизоров

На выставке CES 2022 компания Samsung впервые представила игровую платформу Gaming Hub, которую пообещала развернуть на избранных смарт-телевизорах и смарт-мониторах до конца лета текущего года. И вот пользователям из некоторых стран открылась возможность воспользоваться преимуществами сервиса.

В соответствии с названием Gaming Hub представляет собой цифровой хаб, объединяющий сразу несколько облачных игровых и стриминговых сервисов, как платных, так и бесплатных. Сейчас предоставляется доступ к игровым сервисам вроде Xbox xCloud, NVIDIA GeForce Now, Google Stadia, Utomik и, скоро к ним присоединится Amazon Luna. Дополнительно платформа позволяет пользоваться YouTube, Spotify и Twitch.

Пока доступ получили пользователи устройств Samsung из США, Канады, Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Бразилии и Южной Кореи. Gaming Hub поддерживают отдельные модели телевизоров 2022 года, включая флагманские Neo QLED TV, а также мониторы серии Smart Monitor.

О сотрудничестве Samsung с Xbox уже сообщалось ранее, платформа Microsoft доступна в отдельных регионах и география её присутствия будет постепенно расширяться - пользователи Xbox Game Pass Ultimate, владеющие новыми телевизорами Samsung, получают доступ к десяткам игр в облаке. По данным портала Sammobile, без подписки можно будет бесплатно поиграть в Fortnite.

По данным издания, в сравнении с моделями 2021 года новые умные телевизоры и мониторы Samsung обеспечивают более быстрое декодирование сигналов и оптимизированное управление буферизацией, что ведёт к снижению задержки ввода данных на 30 %. Кроме того, как сообщает пресс-служба Samsung, новейшая технология ИИ-масштабирования изображений позволяет увеличить разрешение игр до 4К и 8К с сохранением точной цветопередачи и резкости.