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АНАЛІТИКА

Илон Маск подтвердил значительное увеличение тяги и снижение массы двигателей Raptor 2

10:50 21.06.2022 |

Новини IT

Илон Маск подтвердил значительное увеличение тяги и снижение массы двигателей Raptor 2

 Слева - Raptor, справа - Raptor 2

SpaceX уже показывала усовершенствованный двигатель Raptor 2 для космического корабля Starship - он заметно компактнее обычного Raptor. А сейчас появилось чуть больше подробностей на этот счет.

Twitter-аккаунт издания Everyday Astronaut опубликовал две трехмерные модели: двигателя Raptor и его обновленной версии, Raptor 2, которая проходит финальные испытания. Авторы предположили, что новый двигатель имеет массу около 1600 килограммов против 2000 килограммов у старого. На это сообщение отреагировал Илон Маск. Он подтвердил, что масса и правда меньше примерно на 20%, а тяга, напротив, больше на 20%. Однако приоритетом при разработке Raptor 2, по словам главы SpaceX, считается увеличение надежности, облегчение производства и снижение цены. Дальнейшее улучшение двигателей космических кораблей, по словам Илона Маска, - единственный способ сделать жизнь многопланетной и «расширить сознание».

Тяга и собственная масса считаются одними из важнейших характеристик ракетного двигателя. И то, и другое позволяет значительно повысить массу выводимой полезной нагрузки или используемого топлива.

Двигатели Raptor (и Raptor 2) SpaceX планирует устанавливать на Starship - сверхтяжелую ракету нового поколения с возможностью многократного повторного использования. Именно с помощью этой ракеты и интегрированного в ее верхнюю ступень космического корабля Илон Маск планирует отправить людей на Марс и выполнить контракт NASA по доставке астронавтов на Луну к 2025-2026 году.

Концептуально Starship заменит нынешние ракеты SpaceX, то есть Starship будет и выводить спутники на орбиту, и доставлять экипаж на МКС, и выполнять дальние рейсы - на Луну и позже, - на Марс. Соответственно, для выполнения простых миссий будет достаточно двигателей Raptor, для дальних и куда более ответственных будут использоваться Raptor 2.
За матеріалами: ixbt.com
Ключові теги: SpaceX
 

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