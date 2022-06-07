Apple анонсировала watchOS 9 с новыми функциями, циферблатами и метриками

По традиции новая версия watchOS несёт с собой несколько дополнительных циферблатов, на этот раз их четыре. Вместе с этим появилась возможность закреплять активные приложения для быстрого доступа к ним, а голосовой помощник Siri получил новый пользовательский интерфейс. Некоторые циферблаты можно персонализировать, например, изменяя цвет фона. Как и в iOS 16, пользователи умных часов Apple могут настраивать экран, который демонстрируется в разных режимах фокусировки.





В watchOS 9 появились новые метрики для спортивных тренировок. Например, во время бега часы будут отслеживать ширину шага и время контакта с поверхностью, а также покажут зоны сердечного ритма, что будет полезно для людей, которые следят за интенсивностью тренировок. В дополнение к этому появилась функция отслеживания процесса восстановления сердечного ритма после бега или пешей прогулки. Во время тренировок гаджет отслеживает частоту сердечных сокращений, фиксирует информацию об интенсивности нагрузок, темпе выполнения упражнений, частоте вращения педалей (при езде на велосипеде) и др.

Для людей, которые занимаются триатлоном, добавлена возможность быстрого переключения между ездой на велосипеде, плаванием и бегом. Многочисленные изменения коснулись других видов тренировок. Например, во время занятия греблей фиксируется количество и частота гребков, а при езде на велосипеде - скорость вращения педалей.

Вместе с watchOS 9 пользователи получат доступ к обновлённому приложению «Здоровье», которое теперь может напоминать о необходимости принять лекарства, позволяет создавать списки принимаемых средств и подготавливает индивидуальные расписания. Кроме того, приложение «Здоровье» может проверить совместимость разных препаратов.

Дизайн уведомлений в watchOS 9 немного изменился, а семейная настройка получила поддержку приложения «Дом», благодаря чему часы можно использовать для взаимодействия с HomePod и другими устройствами умного дома. Добавлена функция Mirroring, позволяющая отображать экран часов на iPhone, что будет полезным для людей с ограниченными возможностями.

Программная платформа watchOS 9 будет доступна пользователям смарт-часов Apple Watch 4 и более поздних моделей. Первая публичная бета-версия ОС выйдет в следующем месяце, а публичный релиз намечен на осень, когда широкой публике представят Apple Watch 8.