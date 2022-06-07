Представлена система Apple CarPlay нового поколения

Компания Apple представила новую систему CarPlay, которая стал частью iOS 16. Особенностью новой CarPlay является поддержка управления всеми системами автомобиля, приборной панелью и всеми экранами.

Водитель сможет настраивать через CarPlay работу системы климат-контроля, подогрев и вентиляцию сидений, а также отслеживать всю необходимую информацию об автомобиле, включая запас топлива в баке, заряд аккумулятора, показания спидометра и тахометра, температуру охлаждающей жидкости.





CarPlay будет поддерживать несколько экранов и сможет подстраиваться под разные размеры. Пользователи смогут менять оформление CarPlay, выбирая предустановленные темы. В CarPlay появятся виджеты, которые будут отображаться во время поездки.

Обновленный CarPlay будет доступен только на новых автомобилях некоторых производителей, поскольку ему требуется мощное железо. Подтверждено партнерство с Ford, Lincoln, Mercedes-Benz, Infiniti, Honda, Acura, Jaguar, Land Rover, Audi, Nissan, Volvo и Porsche.

Apple уже договорилась о партнерстве с Ford, Lincoln, Mercedes-Benz, Infiniti, Honda, Acura, Jaguar, Land Rover, Audi, Nissan, Volvo и Porsche. Первые автомобили с такой системой будут представлены в конце 2023 года.