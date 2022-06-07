Финансовые новости
- |
- 07.06.22
- |
- 17:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Представлена система Apple CarPlay нового поколения
Компания Apple представила новую систему CarPlay, которая стал частью iOS 16. Особенностью новой CarPlay является поддержка управления всеми системами автомобиля, приборной панелью и всеми экранами.
Водитель сможет настраивать через CarPlay работу системы климат-контроля, подогрев и вентиляцию сидений, а также отслеживать всю необходимую информацию об автомобиле, включая запас топлива в баке, заряд аккумулятора, показания спидометра и тахометра, температуру охлаждающей жидкости.
CarPlay будет поддерживать несколько экранов и сможет подстраиваться под разные размеры. Пользователи смогут менять оформление CarPlay, выбирая предустановленные темы. В CarPlay появятся виджеты, которые будут отображаться во время поездки.
Обновленный CarPlay будет доступен только на новых автомобилях некоторых производителей, поскольку ему требуется мощное железо. Подтверждено партнерство с Ford, Lincoln, Mercedes-Benz, Infiniti, Honda, Acura, Jaguar, Land Rover, Audi, Nissan, Volvo и Porsche.
Apple уже договорилась о партнерстве с Ford, Lincoln, Mercedes-Benz, Infiniti, Honda, Acura, Jaguar, Land Rover, Audi, Nissan, Volvo и Porsche. Первые автомобили с такой системой будут представлены в конце 2023 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Гетманцев, а не Шмигаль. Почему вдруг глава налогового комитета ВР главный по экономике
|Скандальная миссия Безуглой. Зачем ОП внедряет в армию «комиссаров»
|Угроза с севера: что стоит за военными приготовлениями Беларуси
|Официально: ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Танкер Hyndai совершил переход в 10 тысяч километров в автономном режиме
|Евросоюз предварительно принял закон, по которому все смартфоны должны будут иметь USB Type-C с 2024 года
|Apple анонсировала watchOS 9 с новыми функциями, циферблатами и метриками
|Представлена система Apple CarPlay нового поколения
|Buick показал кроссовер с 30-дюймовым экраном
|После громкого скандала почтовая служба США переходит на электровелосипеды
Это интересно
|Apple анонсировала компьютерный процессор M2 с более мощной встроенной графикой
|Apple представила iOS 16 — настраиваемый экран блокировки, улучшения в iMеssage и другое
|Спор о спаме: Илон Маск угрожает отказаться от покупки Twitter
|AT&T разместила базовые станции 5G на дронах
|FTC: жертвы криптовалютных мошенников потеряли более $1 млрд с 2021 года
|Google запустила Google TV на iPhone
|Toyota представила систему хранения электроэнергии для домашнего использования