Apple обновила 13-дюймовый MacBook Pro — новый процессор Apple M2 и старый дизайн с Touch Bar

Компания Apple представила не только программные новинки, но и несколько новых устройств. В дополнение к новому MacBook Air, был представлен обновлённый 13-дюймовый MacBook Pro. Обе новинки выделяются в первую очередь платформой - в них использован новый чип Apple M2.





Внешне новый 13-дюймовый MacBook Pro мало чем отличается от своего предшественника на чипе M1, вышедшего в 2020 году. Apple даже сохранила сенсорную панель Touch Bar, расположенную над клавиатурой. Экран здесь тоже не изменился: используется 13,3-дюймовая панель IPS с разрешением 2560 × 1600 точек, яркостью 500 кд/м2, технологией True Tone и широким цветовым охватом (P3).

Ключевые изменения произошли внутри. Новинка основана на новом процессоре Apple M2, который сочетает в себе восьмиядерный центральный процессор и 10-ядерный графический процессор. Также на одной подложке с чипом расположилось до 24 Гбайт (в зависимости от конфигурации) оперативной памяти. Используется активная система охлаждения с одним вентилятором.

По словам Apple, новый 13-дюймовый MacBook Pro на M2 оказывается на 39 % быстрее предшественника на M1 в обработке изображений, и на такую же величину быстрее в играх. Также сообщается, что новинка быстрее 13-дюймового MacBook Pro на базе Core i7 (8-го поколения) в 3,3 раза в играх и до 3,4 раз в обработке изображений.

Для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель объёмом до 2 Тбайт. Тут же добавим, что новинка поддерживает интерфейсы Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6. А время автономной работы достигает довольно впечатляющих 20 часов.

Новый 13-дюймовый MacBook Pro поступит в продажу в следующем месяце по цене от $1299.



