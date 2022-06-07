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Apple обновила 13-дюймовый MacBook Pro — новый процессор Apple M2 и старый дизайн с Touch Bar
09:22 07.06.2022 |
Компания Apple представила не только программные новинки, но и несколько новых устройств. В дополнение к новому MacBook Air, был представлен обновлённый 13-дюймовый MacBook Pro. Обе новинки выделяются в первую очередь платформой - в них использован новый чип Apple M2.
Внешне новый 13-дюймовый MacBook Pro мало чем отличается от своего предшественника на чипе M1, вышедшего в 2020 году. Apple даже сохранила сенсорную панель Touch Bar, расположенную над клавиатурой. Экран здесь тоже не изменился: используется 13,3-дюймовая панель IPS с разрешением 2560 × 1600 точек, яркостью 500 кд/м2, технологией True Tone и широким цветовым охватом (P3).
Ключевые изменения произошли внутри. Новинка основана на новом процессоре Apple M2, который сочетает в себе восьмиядерный центральный процессор и 10-ядерный графический процессор. Также на одной подложке с чипом расположилось до 24 Гбайт (в зависимости от конфигурации) оперативной памяти. Используется активная система охлаждения с одним вентилятором.
По словам Apple, новый 13-дюймовый MacBook Pro на M2 оказывается на 39 % быстрее предшественника на M1 в обработке изображений, и на такую же величину быстрее в играх. Также сообщается, что новинка быстрее 13-дюймового MacBook Pro на базе Core i7 (8-го поколения) в 3,3 раза в играх и до 3,4 раз в обработке изображений.
Для хранения данных предусмотрен твердотельный накопитель объёмом до 2 Тбайт. Тут же добавим, что новинка поддерживает интерфейсы Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6. А время автономной работы достигает довольно впечатляющих 20 часов.
Новый 13-дюймовый MacBook Pro поступит в продажу в следующем месяце по цене от $1299.
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