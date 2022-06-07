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Представлен новый MacBook Air — 13,6-дюймовый экран с «чёлкой», чип Apple M2 и быстрая зарядка MagSafe
09:16 07.06.2022 |
На ежегодном мероприятии WWDC компания Apple представила обновлённый ноутбук MacBook Air. Модель 2022 года построена на новейшем 5-нм процессоре Apple M2.Лэптоп получил зарядку MagSafe, два порта Thunderbolt (USB Type-C), а также 3,5-мм аудиоразъём. Толщина нового MacBook Air составляет всего 11 мм, а вес равен 1,22 кг.
Новинка оснащена 13,6-дюймовым дисплеем с яркостью 500 кд/м2 и веб-камерой FaceTime с поддержкой разрешения 1080p. Последняя расположена в «чёлке» в верхней части экрана. Лэптоп предлагает 8, 16 или 24 Гбайт оперативной памяти и от 256 Гбайт до 2 Тбайт постоянной памяти. Система охлаждения обновлённого лэптопа пассивная - в ней нет вентиляторов.
Новый MacBook Air готов предложить 8-ядерный процессор, а также до 10 графических ядер встроенной графической подсистемы (в младших конфигурациях GPU будет 8-ядерный). По словам компании, новая версия лэптопа на базе чипа Apple M2 до 40 % быстрее предыдущей модели Air на базе процессора Apple M1 и до пяти раз быстрее моделей Air на базе чипов Intel.
Лэптоп оснащён клавиатурой Magic Keyboard с Touch ID в кнопке питания. MacBook Air 2022 поддерживает быструю зарядку, но покупать адаптер придётся отдельно. В комплекте с младшими конфигурациями будет поставляться 30-Вт зарядное устройство. Старшие версии получат 35-Вт зарядки с двумя портами USB Type-C.
Сама батарея устройства обеспечит до 18 часов автономной работы нового MacBook Air. Новинка также получила аудиосистему из четырёх динамиков. Кроме того, для свежего MacBook Air предлагаются новые цвета корпуса Starlight Gold и Midnight Blue.
Стоимость нового MacBook Air 2022 начинается с $1199. В продаже появится в июле. Компания также продолжит продажи версии лэптопа на базе процессора Apple M1 с ценой от $999.
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