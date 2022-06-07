Apple анонсировала компьютерный процессор M2 с более мощной встроенной графикой

Apple на конференции разработчиков WWDC 2022 представила новый компьютерный процессор - M2, представляющий собой дальнейшее развитие семейства чипов M1, M1 Pro, M1 Max и M1 Ultra.





Apple M2, как и предшественники, построен на архитектуре Arm, но теперь производится по техпроцессу 5 нм второго поколения. В составе чипа лежат 20 млрд транзисторов - на 20 % больше, чем у оригинального M1. Ядерная формула нового процессора не изменилась: как и в M1, в нём предусмотрено четыре производительных (Firestorm) и четыре энергоэффективных (Icestorm) ядра. Зато встроенный в M2 графический процессор теперь имеет десять ядер вместо восьми - это вместе с другими улучшениями подняло производительность GPU на 35 % - до 3,6 Тфлопс.

Говоря о вычислительной производительности, Apple обещает 18-процентный прогресс по сравнению с оригинальным M1, который обеспечивается как улучшениями на уровне микроархитектуры, так и ростом пропускной способности памяти. Она в M2 достигла 100 Гбайт/с, что на 50 % превышает показатель, достигнутый в M1. Также производительные ядра получили 16-Мбайт L2-кеш (вместо 12 Мбайт), в то время как энергоэффективные ядра продолжают пользоваться 4-Мбайт L2-кешем. Максимальный объём LPDDR5-памяти, поддерживаемой в M2, достиг 24 Гбайт.

Помимо прочего в M2 появились усовершенствованный блок для обеспечения безопасности, новый нейронный сопроцессор с возросшей на 40 % производительностью, а также улучшенные средства аппаратного кодирования и декодирования видео с поддержкой 8K H.264 и HEVC-видео. Как было указано на презентации, M2 способен декодировать несколько 8K-потоков одновременно, а также имеет средства для аппаратной обработки ProRes-потока.