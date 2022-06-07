Apple представила iOS 16 — настраиваемый экран блокировки, улучшения в iMеssage и другое

Компания Apple сегодня открыла конференцию WWDC 2022 большой презентацией новейших программных технологий. Важнейшим анонсом стала iOS 16, которая получила совершенно новый, настраиваемый экран блокировки, а также улучшение в фирменный мессенджер iMessage, обновлённые карты и многие другие изменения.





Экран блокировки в iOS 16 предложит возможность настраивать шрифты и цвета, на него можно будет добавлять виджеты. А виджет погоды сможет взаимодействовать с обоями: во время грозы iPhone будет показывать удары молний. К слову, стандартных обоев для экрана блокировки станет больше, появятся анимированные и тематические.

Также будет возможность создавать несколько экранов блокировки, между которыми можно будет переключаться, проводя пальцем по экрану. Один может быть «заточен» на работу, а другой - на домашнее времяпрепровождение.

Уведомления на экране блокировки также отображаются по-разному. Вместо того, чтобы накапливаться по всему экрану, они теперь будут группироваться внизу экрана. Появится также функция «живых действий» для отображения уведомлений, связанных с событием, таким как поездка Uber или спортивное мероприятие, в одной плитке. Это поможет выделить нужные уведомления в ворохе прочих.

Что касается приложения iMessage, то здесь наконец-то появится ожидаемая, и предлагаемая большинством мессенджеров функция - возможность редактировать отправленные сообщения. Кроме того, пользователям дадут возможность отменять отправку сообщений. Обе возможности будут доступны в течение 15 минут после отправки, а восстановить удалённое сообщение можно будет в течение 30 дней.

Появится и поддержка распознавания речи в текст. Причём, судя по демонстрации, iPhone научатся разделять диктуемый текст на абзацы, расставлять знаки препинания и в целом довольно качественно работать с переводом речи в текст. Как минимум на английском.

Функция распознавания и перевода текста на фотографиях Live Text теперь будет доступна и в видео. Кроме того, при использовании Live Text на фотографиях или видео будет доступно больше действий.

Apple Wallet также получает некоторые расширенные функции, позволяя безопасно обмениваться сохранёнными идентификаторами, предоставляя только необходимую информацию. Также будет проще делиться сохранёнными ключами. Apple Pay получает новую функцию «Оплатить позже», добавляя возможность разделить счет на четыре равных платежа без процентов или комиссий. Вероятно, работать это будет не везде.

Apple Maps получит возможность создавать маршруты из нескольких точек, а также ещё несколько городов будут предлагаться на картах в продвинутом 3D-виде. Это будут Лас-Вегас, Майами, Чикаго и Сидней.

Apple также добавит общие библиотеки фотографий iCloud, чтобы упростить обмен определёнными фотографиями в учётных записях семьи и друзей. Фотографии будут содержать рекомендации по обмену, а изменения изображений и ключевые слова будут синхронизированы для всех пользователей.



